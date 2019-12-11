捷克總理爽騙歐盟200萬補助　布拉格聚5萬人抗議貪汙

▲捷克人民要求總理巴比斯（Andrej Babis）下台。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

為了抗議涉嫌貪汙的捷克總理巴比斯（Andrej Babis），憤怒的群眾在當地時間10日擠爆首都布拉格市中心的溫瑟斯拉斯廣場（Wenceslas Square）要求下台。事件起因於最高檢察官上週重新調查了巴比斯，針對2007年詐領歐盟補助款一事。對此巴比斯否認貪汙，並拒絕下台。

巴比斯擁有化工、農業和食品結合的阿格羅菲特（Agrofert）公司的所有權，在2007年卻隱瞞這件事，藉此向歐盟申請到多達200萬歐元（約台幣6759萬元）的補助，再為公司投入信託基金藉此獲利，讓私人業務與政治腳色互相衝。

巴比斯現年65歲，是捷克政黨ANO 2011的創建者和領導人，目前呼聲在國內第一，是眾議院裡的最大黨，同時也是捷克第2大富豪，擁有約40億美元（約台幣1200億元）資產。

▲6月的抗議活動人數高達25萬人。（圖／路透社）

根據《路透社》報導，歐盟委員會審查後，認為巴比斯領取補助的確存在利益衝突問題，因為補助當時仍擁有阿格羅菲特的所有權。但巴比斯回應，從2017年執政以來，沒有犯下任何有關於刑事案件的行為，公司的部分也早已建立好基金結構，合乎一切相關的法律規範。

這次抗議的人數根據統計約為5萬人，在今年也舉行過2場抗議巴比斯活動，分別在6月與11月，且規模比這次更大，是1989年共產主義政體結束執政後，最大規模的抗議示威活動。這次活動是由學生組織發起，幹部本傑明·羅爾（Benjamin Roll）表示，歐盟委員會的審查清楚地表明，巴比斯濫用政治權力從事自己的業務。

儘管發生了抗議活動，但巴比斯的ANO 2011仍是最受歡迎的政黨，獲得了大約30％的選票，年長的選民和首都以外地區是主要的支持來源。