沉寂400年！寶藏船「西班牙銀行」浮出加勒比海　5億綠寶石閃爆

▲探險人員找出寶藏。（圖／Discovery頻道提供）

記者丁維瑀／綜合報導

自古以來，海洋擁有著無數的秘密，Discovery探險家也不斷摸索，頻道《海洋探秘》就揭開海底的面紗，挖掘出沉寂400多年的神秘寶藏，還前往加勒比海找尋失蹤的走私船隻，又在阿拉斯加西南角的阿留申群島追隨大比目魚的蹤影。

西班牙殖民者17世紀初來到南美洲，大量開採當地的領土並累積財富，也將許多閃閃發亮的寶藏運回西班牙，不過1622年時，一支由28艘船所組成的西國船隊在返國過程遭遇颶風，鉅額的金銀財寶也隨著船隊沉睡海底。

▲「西班牙銀行」現蹤加勒比海。（圖／Discovery頻道提供）

直到1985年，專門打撈海底寶藏的費雪團隊找到阿托恰號多數的沉船，拉出40噸以上的寶物，其中綠寶石的價值就超過5億，也被視為世上擁有最豐厚寶藏的海底沉船，因此獲得「西班牙銀行」的稱號。可惜的是，其中仍有兩艘沉船失去蹤影。

▲寶石散發耀眼光輝。（圖／Discovery頻道提供）

海洋探險的專家近年來也重返加勒比海，再次找尋兩艘沉船的蹤跡，還提出4大證據指向尋獲沉船的可能性，包括以深海聲納測出85呎船身的明顯圖像、發現巨大且不規則的物體沉沒於潛水難以到達的深度、笛鯛群需要遮蔽物藏蹤也被發現在船骸可能位置周邊游動，還有在海底拍攝到非生物的直線物體。

▲深海聲納探測出85呎船身的清晰圖像。（圖／Discovery頻道提供）



依據這些證據，猜測最後兩艘船骸可能在不遠處。值得注意的是，就在探險團隊考量到天氣緣故決定撤隊的時刻，水下自動巡航器竟捕捉到疑似船身的模糊影像，究竟西班牙寶藏船的秘密是否能成功揭曉，也成為觀眾好奇的問題。

▲經常群聚在海面的鱈魚，竟出沒在122公尺深的海域。（圖／Discovery頻道提供）



來到阿拉斯加西南角的阿留申群島，這邊以海中最大、最會抵抗的大比目魚聞名，其「冰冷海床的霸主」的稱號，源自強大又充滿力量的尾巴可以打昏、甚至殺死目標。然而，大比目魚近期突然消失蹤影，海中生物也越潛越深，還出現一些「怪魚」。

▲大比目魚喜歡的王蟹越潛越深。（圖／Discovery頻道提供）



研究工作超過10年的生物學家梅麗莎古德表示，海洋的水溫在2016年有所上升，整個生態系統也起了變化。事實上，不到2、3年的時光中，經常群聚在海面的鱈魚竟在122公尺深的海域出現，且在魚季過了才現身；座頭鯨的數量激增還特別活躍，甚至像魚雷一樣衝出海面；而大比目魚喜歡享用的王蟹則越潛越深，性格兇猛的溫水魚帆蜥魚也開始來到這片海域。

大比目魚消失的原因為何，是否終將成為海洋暖化的犧牲品？Discovery頻道《海洋探秘》將於12月14日起每週六晚間8點，深入海底探尋，帶領觀眾直達真相。