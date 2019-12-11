　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台灣學術界唯一ISO認證實驗室曝光　用一滴血就可預測癌症

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼科技部支持藥物基因體實驗室 。（圖／記者周康玉攝）

科技部支持的藥物基因體實驗室曝光，左起為台大醫檢暨生物技術學系教授俞松良、科技部長謝達斌、科技部生科司司長陳鴻震。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

科技部從100年起推生技醫藥核心平台，其中，由台大醫檢暨生物技術學系教授俞松良成立藥物基因實驗室也為此平台下成果，因受到ISO15189醫學實驗室認證，成為台灣學術界唯一的醫學認證實驗室，今（11）日實驗室首度亮相。

此實驗室主要核心精神就是要建立功能性基因體學研究與精準醫療，也就是將多重體學嫁接到如何預防、診斷；朝著以非侵入性的癌症用藥檢測，用一滴血預測癌症治療的可能性。

目前此實驗室持續提供產學研服務，達成三項目標。首先是建置先進的功能性基因體研究平台；第二，提供客製化醫學基因檢驗報告；第三，完善台灣生技產業鏈。

請繼續往下閱讀...

自2011年以來，科技部已經投入5億的補助經費在此實驗室；這家實驗室也很會賺錢，八年下來收益達4億，但俞松良強調，這些收益都要繳回給國庫；且在精準服務的提供，也採取不跟民間企業競爭的訴求，例如，自2011年開始提供肺癌病患EGFR標靶藥物所需的基因檢測服務，提供了超過30000份基因檢測報告，但今（2019）年9月EGFR基因檢測納入健保後，6月就停止此服務，將研發能量轉進精準醫學基因檢測其他缺口。

藥物基因實驗室也積極推動生醫產業發展，與許多國內外藥廠與生技廠合作開發用於癌症治療藥物指示的伴隨式診斷（companion diagnosis），包括與本土生技公司產學合作開發台灣第一件的肺癌第三代標靶藥物液態活檢EGFR T790M體外檢驗試劑，並申請食藥署查驗登記；與本土儀器廠商產學合作配合台灣自行研發的數字PCR開發整合式癌症多基因體外檢驗試劑；爭取跨國藥廠與生技廠合作計畫：分別與阿斯特捷利康（AstraZeneca），羅氏醫療診斷（Roche Diagnostics）等藥廠，進行癌症免疫治療的基因檢測評估與開發。

藥物基因體實驗室未來目標朝向採病人的一滴血，就可預測癌症併發可能性。（圖／記者周康玉攝）

▲▼科技部支持藥物基因體實驗室 。（圖／記者周康玉攝）

ET快訊
柯文哲：沒有意外的話會選2024總統
女人喪親就砍手指！攝影師揭「丹尼部落」傳統　每天烤祖先遺體6
17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

逆轉！企業投資加持　台灣經濟成長亞洲四小龍之末轉為首位

台灣學術界唯一ISO認證實驗室曝光　用一滴血就可預測癌症

104調查：2019年企業平均年終僅1.1個月、金融業蟬聯冠軍寶座

5G需求正夯　電子零組件Q3投資2200億元拿下各產業冠軍

凱基投顧：台股明年高點將逼近10年來高峰　全年維持多頭表現

新台幣開盤貶值0.7分　以30.51元兌1美元開出

電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

竹科志玲姊姊開個展　油畫創作融合光雕投影「很AI」

元大新興債ETF傘型基金　12/18開募

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

逆轉！企業投資加持　台灣經濟成長亞洲四小龍之末轉為首位

台灣學術界唯一ISO認證實驗室曝光　用一滴血就可預測癌症

104調查：2019年企業平均年終僅1.1個月、金融業蟬聯冠軍寶座

5G需求正夯　電子零組件Q3投資2200億元拿下各產業冠軍

凱基投顧：台股明年高點將逼近10年來高峰　全年維持多頭表現

新台幣開盤貶值0.7分　以30.51元兌1美元開出

電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

竹科志玲姊姊開個展　油畫創作融合光雕投影「很AI」

元大新興債ETF傘型基金　12/18開募

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

高以翔猝逝2周後…《遇見王瀝川》插曲演唱者也走了　范瑋琪大哭：2019太多傷心事

逆轉！企業投資加持　台灣經濟成長亞洲四小龍之末轉為首位

中年得子卻把男嬰打到死　躲回嘉義要老爸「幫忙處理屍體」

北市聯醫「作假帳」讓門診減量2%　健保揪異常追核5500萬

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

寒冬送暖　台中榮服處與台電聯袂關懷弱勢榮民眷

媽媽盟掛布條反同　蔡易餘工作人員自行拆除爆衝突

日版《101》今晚決賽！「素人→偶像」與韓版不同的熱血故事

【奧斯塔羅】測你目前的壓力指數有多高？

財經熱門新聞

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

中租前11月營收532億超越2018一整年

2019年企業平均年終僅1.1個月

元大新興債傘型基金　12/18開募

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

5G競標首日出手冷清　總標金僅267.74億

海外聯貸踩雷　公股金11月獲利月近減1成

更多熱門

相關新聞

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

你知道太空人所穿的太空頭盔外層是由黃金塗料來抵抗紅外線與紫外線嗎？今年為「國際元素週期表年」，為響應國際並紀念這特別的一年，科技部與教育局策劃IYPT彩繪列車，預訂今（11）日於台北捷運板南線車廂亮相。擁有同款彩繪的淡水信義線列車亦在安排製作中，近日便可與乘客相見歡。

崑山科大跨域團隊獲創業潛力獎

崑山科大跨域團隊獲創業潛力獎

南科橋頭園區案通過　年產值上看1800億

南科橋頭園區案通過　年產值上看1800億

新海研2號3號交船　1號年底竣工

新海研2號3號交船　1號年底竣工

陳良基辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

陳良基辦公室收藏曝光　玩偶、球棒如數家珍

關鍵字：

科技部藥物基因實驗室

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面