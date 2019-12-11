台灣學術界唯一ISO認證實驗室曝光　用一滴血就可預測癌症

▲科技部支持的藥物基因體實驗室曝光，左起為台大醫檢暨生物技術學系教授俞松良、科技部長謝達斌、科技部生科司司長陳鴻震。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

科技部從100年起推生技醫藥核心平台，其中，由台大醫檢暨生物技術學系教授俞松良成立藥物基因實驗室也為此平台下成果，因受到ISO15189醫學實驗室認證，成為台灣學術界唯一的醫學認證實驗室，今（11）日實驗室首度亮相。



此實驗室主要核心精神就是要建立功能性基因體學研究與精準醫療，也就是將多重體學嫁接到如何預防、診斷；朝著以非侵入性的癌症用藥檢測，用一滴血預測癌症治療的可能性。

目前此實驗室持續提供產學研服務，達成三項目標。首先是建置先進的功能性基因體研究平台；第二，提供客製化醫學基因檢驗報告；第三，完善台灣生技產業鏈。

請繼續往下閱讀...

自2011年以來，科技部已經投入5億的補助經費在此實驗室；這家實驗室也很會賺錢，八年下來收益達4億，但俞松良強調，這些收益都要繳回給國庫；且在精準服務的提供，也採取不跟民間企業競爭的訴求，例如，自2011年開始提供肺癌病患EGFR標靶藥物所需的基因檢測服務，提供了超過30000份基因檢測報告，但今（2019）年9月EGFR基因檢測納入健保後，6月就停止此服務，將研發能量轉進精準醫學基因檢測其他缺口。

藥物基因實驗室也積極推動生醫產業發展，與許多國內外藥廠與生技廠合作開發用於癌症治療藥物指示的伴隨式診斷（companion diagnosis），包括與本土生技公司產學合作開發台灣第一件的肺癌第三代標靶藥物液態活檢EGFR T790M體外檢驗試劑，並申請食藥署查驗登記；與本土儀器廠商產學合作配合台灣自行研發的數字PCR開發整合式癌症多基因體外檢驗試劑；爭取跨國藥廠與生技廠合作計畫：分別與阿斯特捷利康（AstraZeneca），羅氏醫療診斷（Roche Diagnostics）等藥廠，進行癌症免疫治療的基因檢測評估與開發。

▼藥物基因體實驗室未來目標朝向採病人的一滴血，就可預測癌症併發可能性。（圖／記者周康玉攝）

