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104調查：2019年企業平均年終僅1.1個月、金融業蟬聯冠軍寶座

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▲高跟鞋,工作,上班,皮鞋,上班族,裙子,OL。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲根據104資訊科技最新釋出的報告指出，2019年企業平均年終僅1.10個月，六年來最低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

104資訊科技今（11）日公布了2019企業年終及2020景氣調薪調查結果，根據報告中顯示，2019年94.1%的企業會發年終獎金，平均1.1個月，比2018年1.11個月，減少0.1個月，約同2.4小時工資，和2017年同為近六年最低。而金融業平均年終1.64個月奪產業之冠，十年連九霸。

104指出，年終獎金與經濟成長率呼應，2014~2019年經濟成長率高峰落在2014年的4.72%，當年企業年終平均1.31個月也為六年最高。2019年年終獎金前十大產業中，九成以上的企業表示會發放年終獎金，其中仍以「金融機構及相關業」的1.64個月年終獎金最優渥，其次為「半導體」、 「電腦消費性電子製造業」的1.31個月，電金雙主流穩掌兵符，知識服務業價值取向，向來是各項薪資排行榜的前段班產業。

請繼續往下閱讀...

至於在2020年調薪福利方面，約有38%企業表示會調薪，平均調幅3%，創六年最低。調薪幅度反映企業對來年景氣的預期、以及人才策略佈局，2014~2019年經濟成長率最高為2014年的4.72%，次高為2017年的3.31%，其餘年度落於1.47%~2.75%之間，屬於中低度成長，加上內外部政經因素紛擾未息，例如：中美貿易戰、以及美國大選年等，企業對2020年調薪預期相對保守。

2020年調薪幅度前十大產業中，會在2020年調薪的企業比例以「半導體業」(59%)最高，其次為「軟體及網路相關業」(51%)、 「顧問服務業」(44%) 。預計2020年會調薪的企業中，以「軟體及網路相關業」調漲4.4%為最高、連續第三年蟬聯產業之冠，其次為「營建業」因房市略有反彈的帶動預期調薪3.7%。電金雙主流、以及知識服務業以價值取向皆呈現「強者恆強」之姿，包括2019平均年終、以及2020調薪預期皆高於市場水平。

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