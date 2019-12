家中除草看到「神祕凹槽」就踩！　他慘墜7.6公尺深廢井受困爛泥中

▲老翁竟然掉進家中廢井。(圖/翻攝自twitter/VCFD PIO)

記者李振慧/綜合報導

美國加州一名男子在家除草時,發現地上有一個不明凹槽便踩在上面,沒想到凹槽下面竟然藏著深達7.6公尺的廢井,整個人摔進深井中導致腳踝骨折,無助喊了30分鐘才終於有鄰居發現,最後幸運脫困。

居住在洛杉磯郊區西米谷市(Simi Valley)的87歲男子斯帕克斯(Ron Sparks),9日下午在家除草時,意外跌落至深達7.6公尺的廢井,由於井底充滿泥漿,他發現自己正在下沉,只好不斷大聲呼救,然而家中妻子卻始終沒有聽見,直到30分鐘後,終於有鄰居報案,請來消防人員幫忙救出。

消防人員表示,斯帕克斯夫妻雖然知道家中有這口井,但時間久了雜草叢生導致他們也忘了,女兒則是發生意外後,才知道這口井的存在。歷劫歸來的斯帕克斯除了感謝消防人員幫忙也自嘲,「經過一段大冒險,總算回到家了」,女兒則笑稱,「他說感覺就像是經歷了一場很難玩的雲霄飛車冒險。」

#LagunaRescue @VCFD FFs and our #USandR team have removed our victim from the well. He is conscious alert and happy to be free. He has just reunited with his concerned family. pic.twitter.com/gFC78sCsl1