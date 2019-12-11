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家中除草看到「神祕凹槽」就踩！　他慘墜7.6公尺深廢井受困爛泥中

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除草看到「神祕凹槽」就踩下去！　他慘墜7.6公尺深廢井受困爛泥中。（圖／翻攝自twitter／VCFD PIO）

▲老翁竟然掉進家中廢井。（圖／翻攝自twitter／VCFD PIO

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在家除草時，發現地上有一個不明凹槽便踩在上面，沒想到凹槽下面竟然藏著深達7.6公尺的廢井，整個人摔進深井中導致腳踝骨折，無助喊了30分鐘才終於有鄰居發現，最後幸運脫困。

居住在洛杉磯郊區西米谷市(Simi Valley)的87歲男子斯帕克斯(Ron Sparks)，9日下午在家除草時，意外跌落至深達7.6公尺的廢井，由於井底充滿泥漿，他發現自己正在下沉，只好不斷大聲呼救，然而家中妻子卻始終沒有聽見，直到30分鐘後，終於有鄰居報案，請來消防人員幫忙救出。

消防人員表示，斯帕克斯夫妻雖然知道家中有這口井，但時間久了雜草叢生導致他們也忘了，女兒則是發生意外後，才知道這口井的存在。歷劫歸來的斯帕克斯除了感謝消防人員幫忙也自嘲，「經過一段大冒險，總算回到家了」，女兒則笑稱，「他說感覺就像是經歷了一場很難玩的雲霄飛車冒險。」

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