家中除草看到「神祕凹槽」就踩！　他慘墜7.6公尺深廢井受困爛泥中

▲老翁竟然掉進家中廢井。（圖／翻攝自twitter／VCFD PIO）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一名男子在家除草時，發現地上有一個不明凹槽便踩在上面，沒想到凹槽下面竟然藏著深達7.6公尺的廢井，整個人摔進深井中導致腳踝骨折，無助喊了30分鐘才終於有鄰居發現，最後幸運脫困。

居住在洛杉磯郊區西米谷市(Simi Valley)的87歲男子斯帕克斯(Ron Sparks)，9日下午在家除草時，意外跌落至深達7.6公尺的廢井，由於井底充滿泥漿，他發現自己正在下沉，只好不斷大聲呼救，然而家中妻子卻始終沒有聽見，直到30分鐘後，終於有鄰居報案，請來消防人員幫忙救出。

消防人員表示，斯帕克斯夫妻雖然知道家中有這口井，但時間久了雜草叢生導致他們也忘了，女兒則是發生意外後，才知道這口井的存在。歷劫歸來的斯帕克斯除了感謝消防人員幫忙也自嘲，「經過一段大冒險，總算回到家了」，女兒則笑稱，「他說感覺就像是經歷了一場很難玩的雲霄飛車冒險。」

#LagunaRescue @VCFD FFs and our #USandR team have removed our victim from the well. He is conscious alert and happy to be free. He has just reunited with his concerned family. pic.twitter.com/gFC78sCsl1 — VCFD PIO (@VCFD_PIO) December 9, 2019

►越想越不對勁！OL 賺翻啦