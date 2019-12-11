未來24hrs火山可能再爆！懷特島救援停滯　警戒提高旅行社仍進入

▲紐西蘭懷特島火山震動不斷。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

紐西蘭懷特島（White Island）火山9日爆發，目前確認6人死亡、33人受傷，還有8人失蹤。該國總理阿爾登（Jacinda Ardern）告訴《路透社》，救援人員11日開會討論是否能展開救災行動。然而，地質單位GeoNet資料顯示，情況仍非常不穩定，未來24小時內仍可能發生火山爆發。

報導援引阿爾登的話語指出，她跟許多救援人員談過，這些人非常想要重回現場，想把罹難親屬的家人帶回家。不過，GeoNet在11日上午的聲明提及，從凌晨4時開始，火山震動的程度明顯增加，情況非常不穩定，未來24小時內火山可能再度噴發，這可能會推遲到救援工作。懷特島11日上午還可見到濃煙升起。

▲火山灰覆蓋著懷特島。（圖／路透）



當地警方說明，救援小組的安全是優先事項，他們正等待專家建議，決定何時能進入覆蓋火山灰與充滿蒸氣的事發現場；警方發言人博德（Bruce Bird）表示，在完全確認懷特島的安全情形以前，不能擅自讓人員冒險進入。這引發一些批評，有人質疑當局太過謹慎。

阿爾登表示，目前主要是照顧大約30名傷者，他們在各地醫院接受燒燙傷的治療。警方提到，傷患中有25人情況危急，另外5人情況則較穩定，但也有著嚴重傷勢。

▲總理阿爾登說明救援進度。（圖／路透）



由於火山活動增加，GeoNet在11月中旬就提高懷特島的警戒級別，然而旅行業者並未被要求把旅客帶離火山。阿爾登已表示政府將調查此事。

德雷塞爾大學（Drexel University）火山學家范德克盧森（Loÿc Vanderkluysen）說，科學家似乎都意識到懷特島的火山進入高度活躍的階段，很驚訝有這麼多旅客來參觀，「我以前來過懷特島，但今天我不覺得在那邊是舒適的。」

不過，日本富士山科學研究所（Mount Fuji Research Institute）教授藤井敏嗣（Toshitsugu Fujii）表示，就算注意到火山變得越來越活躍，當局也提高警戒級別，還是很難知道火山到底會在何時爆發。

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