駐韓美軍不得少於2.85萬人！　美參眾兩院達成協議「聖誕節前表決」

▲美國敲定駐韓美軍不得少於2.85萬人。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

美國聯邦參眾兩院軍事委員會歷經數月協商後，目前已對2020財政年度國防授權法（NDAA 2020）達成共識；其中的「駐韓美軍條款」將敲定美國駐韓美軍不得少於2.85萬人，但當出現裁軍符合美國安全利益、裁軍程度不會大幅影響美國盟友的安全、美國與韓日等盟友達成適當協議這三種情況時，可視為例外。

據韓國《中央日報》報導，預計美國國會將在12月第4週聖誕節假期開始前表決這項法案，在獲得議會通過後，經過總統簽署，便可生效。但美國議會的「國防授權法」效力為一年，這次通過「禁止裁軍條款」並非永久有效。

▲川普在2017年11月造訪駐韓美軍基地漢弗萊營。（圖／達志影像／美聯社）

報導還說，美國2020年「國防授權法」的內容還提及應對北韓威脅的方式，「必須使用外交、經濟制裁和遏制等手段

，來應對北韓的大規模殺傷性武器和常規武器威脅，並會對北韓發射導彈表示譴責」。

美國「國防授權法」內容也提及台灣的部分，強調應續派美艦「常態性」穿越台灣海峽、並應強力支持對台軍售、同時也要求美國國防部就與台灣相關網絡安全活動提出報告。

韓美雙方在11月中曾就增收保護費一事進行談判，美國向南韓要求50億美元的保護費，調漲了近5倍，讓南韓十分不滿。有韓媒透露因為談判不順利，美國正打算從駐韓美軍中撤出約7000人，後來遭到美國國防部長艾斯培否認。