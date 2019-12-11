看到「中國製」美眾議員放回架上　寧可多花錢買台灣商品

▲美國共和黨籍眾議員約霍挺台製商品。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

美國共和黨籍眾議員約霍（Ted Yoho）10日在聽證會表示，中國目前的行為憑藉著金錢，因此各界應自主向中國製產品說不，就像他在外購物時，只要看到商品標誌著中國製，就會放回架上，寧可多花一點錢帶回台灣產品。

《中央社》報導，10日是國際人權日，美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組也選在同天展開聽證會，聚焦圍繞中國的各項議題展開討論。其中身為眾議員的約霍便提出「製造ABC政策」（manufacture anywhere but China），也就是在哪裡製造都可以，只除了中國。他認為，外界無法強迫中國，但這個政策則能夠傳遞明確訊息、施加壓力。

約霍舉自身行動為例，他只要看到中國製的商品就會放回架上，接著找尋台灣製的產品，雖然花費較高，可是他很高興能支持台灣，如果有越來越多人像他一樣，傳遞出的訊息就會更清楚。他還提到，任職亞太小組主席時曾會晤台灣的人員，雙方見面前，有中國大使來電，希望他不要與台方接觸，他並未屈服，反而回答「我想見誰就要見誰」。

事實上，約霍挺台的立場一直都很鮮明，他去年在《台北時報》（Taipei Times）撰文寫道，台灣有著自己的經濟、教育體系、軍事、政黨、國歌等，是一個繁榮的民主國家，「台灣是一個國家，是時候擁抱與認可這個事實。」