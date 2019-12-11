　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐。文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間，同時宣告「花蓮文創園區轉型計畫」啟動！（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

「花蓮文創園區」轉型計畫啟動！文化部宣布明年1月起，所屬國立台東生活美學館之「花東原創生活節」先行進駐，擴大規模為常態活動，2月起於園區成立轉型規劃專案辦公室，預計採公聽會、諮詢會、座談，以及在地提案模式，廣徵地方藝文工作者及民眾對於園區轉型、發展等意見，以提出符合在地期待、永續經營的園區規劃，整體園區的全新風貌預計於2020年第4季正式呈現。

花蓮文創園區自民國101年委託民間機構新開股份有限公司營運，自今年7月起，因逐步減少營運規模，且經文化部多次要求改善未果，依契約展開協商，文化部已經於日前依契約規定，通知新開公司自12月10日起終止本案委託營運（ROT）。文化部長鄭麗君在行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛及立法院蕭美琴委員陪同下，10日訪視該園區，並宣布文化部同步啟動花蓮文創園區轉型計畫。

請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐。文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君(右)、立法委員蕭美琴(中)、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛(左)，一同參觀花蓮文創園區。（圖／文化部提供）

對於花蓮文創園區空間，文化部初步規劃將整合三部分，包括：一、作為文化部文化政策區域平台，由每年均在花蓮園區舉辦花東原創生活節的台東生活美學館，擴大生活節規模，以常設方式進駐園區，並結合文化部各項政策資源。

二、開放給藝術家及展演團隊，進行創作、排練、演出、駐村、工作坊、公眾互動等藝文使用的在地藝文支持基地。

三、既有文創產業推動文化新經濟的商業服務空間，例如商業展覽、特色商店、餐飲等，作為永續發展之基礎。期待轉型後的花蓮文創園區能切實符合地方需求，達成提供在地藝文發展平台、扶植文創產業，進而帶動花東文化觀光的具體目標。

▲▼花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐。文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間。（圖／文化部提供）

▲文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間，而「花東原創生活節」將於2020年1月進駐。（圖／文化部提供）
 
文化部說明，花蓮文創園區於前文建會時期依據《促進民間參與公共建設法》對外招商，101年起委由民間機構新開股份有限公司營運管理，委託營運年限共計15年（101年4月2日至116年4月1日），經營至今年已邁入第8年。

新開公司自今年7月起，即因部分建物修繕，未與進駐廠商續約並逐步減少營運規模。期間，文化部多次要求新開公司改善及提出營運改善方案，亦依契約規定與新開公司展開多次協商，但新開公司仍無實質改善，並表達希望能終止契約之意願。因此，文化部依照契約規定，於今（10）日起終止委託，後續將依契約及相關法規辦理違約事項處理。

▲▼花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐。文化部長鄭麗君訪視花蓮文創園區硬體空間。（圖／文化部提供）

▲文化部與行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、立法委員蕭美琴，商討花蓮文創園區發展。（圖／文化部提供）
 
文化部表示，因過去「空間委託管理模式」未能充分發揮輔導文創產業效果，自鄭麗君部長上任後，即針對整體園區政策重新檢討定位。文化部除組成五大文化創意產業園區交流平台會議，邀集各園區經營廠商共同討論資源整合及合作事宜，也廣納各方建議，檢討園區政策與分工，以協助各園區轉型或強化。

目前除台中園區率先於107年轉型成為文資園區，其他園區也已陸續落實調整進駐業者生態及相關規範，包含「彈性空間運用，總體管制」、「純餐飲空間樓地板面積應低於10%」及「純餐飲＋複合式餐飲空間應低於15％」、「提供文創業者優惠租金」、「鼓勵創作者進駐園區」等措施。

另外，文化部也啟動文創園區整體政策性檢討，考量各園區之區位、在地資源及文化特色等因素不同，以各園區之特色結合政策，從整體生態系出發，逐步進行個別園區轉型規劃。

ET快訊
柯文哲：沒有意外的話會選2024總統
女人喪親就砍手指！攝影師揭「丹尼部落」傳統　每天烤祖先遺體6
17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」　女友氣炸！安全帽K到她哭哭求
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

長榮航空小松航線增班！明年立山黑部開山後天天飛　不走回頭路玩法曝

北海科大系主任被爆A學生獎金　海大急澄清：北海科大非「海大」

機車發不動！天使熊貓弟「暖伸腳」帥炸　台南女淚讚：從此願意叫外送

花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐

星宇航空獲准營運！正式領到許可證了　機票「最快開賣時間」曝

生態、氣候加速衝擊人類！環團批各政黨缺乏推動能源轉型決心

母勸「做黑手才有出息」！他反駁：朋友27歲當超商店長了　過來人點出關鍵

陸客不來、日韓貿易戰漸緩⋯來台旅客連3月負成長　

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

長榮航空小松航線增班！明年立山黑部開山後天天飛　不走回頭路玩法曝

北海科大系主任被爆A學生獎金　海大急澄清：北海科大非「海大」

機車發不動！天使熊貓弟「暖伸腳」帥炸　台南女淚讚：從此願意叫外送

花蓮文創園區轉型計畫啟動！「花東原創生活節」1月進駐

星宇航空獲准營運！正式領到許可證了　機票「最快開賣時間」曝

生態、氣候加速衝擊人類！環團批各政黨缺乏推動能源轉型決心

母勸「做黑手才有出息」！他反駁：朋友27歲當超商店長了　過來人點出關鍵

陸客不來、日韓貿易戰漸緩⋯來台旅客連3月負成長　

狠父狂毆男嬰致死　他躲回嘉義老家要老爸「幫忙處理屍體」

北市聯醫「作假帳」讓門診減量2%　健保揪異常追核5千500萬

加航2019歲末限時優惠！最便宜1萬1就能衝美國　直飛溫哥華1萬5起

寒冬送暖　台中榮服處與台電聯袂關懷弱勢榮民眷

媽媽盟掛布條反同　蔡易餘工作人員自行拆除爆衝突

日版《101》今晚決賽！「素人→偶像」與韓版不同的熱血故事

【奧斯塔羅】測你目前的壓力指數有多高？

秒殺底片！盤點北部11個親子旅遊景點　鳥居超好拍、還能穿和服

2種調味變韓式炸雞！　麥當勞員工公開「7大私藏吃法」　網：原來還能加菜

桌球年終賽／林昀儒、鄭怡靜首戰匈牙利　贏就進4強拿東奧門票

生活熱門新聞

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

今晨低溫10.3度變天雨區曝　周日起大回暖30度↑

身世坎坷超拼　外送員笑憶：很多女生只圍浴巾取餐

把握2019黃金翻身期！Top 3星座旺到翻

身邊妹子狂出國！30歲OL「連日本都去不了」

長輩介紹39歲男　23歲有房車有妹快吐血：我行情很差？

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

咳嗽太大力！下秒「整坨小腸掉出」醫急洗一洗塞回去

日本推出275元「珍奶飛機杯」！　網崩潰：別玩食物

滿月油飯「生米配蛋」　網：快拿去換

北台雨快閃！小陽春暫離冬季飆30°C

三寶媽做4份卡通餐尪傻眼！5天後成真了

更多熱門

相關新聞

倡議20多年「國影中心」三讀通過

倡議20多年「國影中心」三讀通過

前身為「國家電影資料館」的國家電影中心，經民間倡議20多年，終於完成法制化！立法院今（10）日三讀通過行政院所提「國家電影及視聽文化中心設置條例」，文化部長鄭麗君感謝立法院的支持，原來以民間財團法人身份設立的國家電影中心，將成為法律明文設立的行政法人，不僅目前典藏的影像資產將為全民所有，典藏範圍也將從電影擴增到包含如廣播電視的視聽內容，未來將強化影視聽文化影音資產典藏修復，並持續推廣經典作品，讓國人及世界更了解台灣的影視聽文化史。

立院三讀／國影中心法制化　2021年永久落腳新莊

立院三讀／國影中心法制化　2021年永久落腳新莊

「國寶級漫畫大師」許貿淞過世

「國寶級漫畫大師」許貿淞過世

回應公帑黑韓論　央廣：秉持平衡報導

回應公帑黑韓論　央廣：秉持平衡報導

住花蓮福容2人同行每人每晚只要605

住花蓮福容2人同行每人每晚只要605

關鍵字：

花蓮文創園區花東原創生活節花蓮旅遊文化部鄭麗君

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面