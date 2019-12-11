世界最噁監獄！受刑人天天淋雞糞　臭到「呼吸道灼傷＋憂鬱症」生不如死

實習記者賴韻如／綜合報導

古代人們為了給予犯人懲處，都會利用一些殘忍的「酷刑」來折磨他們。泰國庄他武里（Chanthaburi）林信縣（Laem Sing District）一個名為雞糞監獄（Khuk Khi Kai），有著「全世界最噁監獄」的稱號，因為裡面的犯人每天都必須接受雞糞的「洗禮」，讓他們生不如死。

據《印度時報》報導，在1893年，雞糞曾經被作為「武器」使用，當時泰國遭到法國的殖民統治，部隊為了對付反抗者，建造了這個用紅磚砌成的「雞糞監獄」，將他們關在裡面，這座長方形的建築物長4公尺、高為7公尺，裡面空間相當窄小，側面牆上有2排小小的通風口，頂部則是用瓦片覆蓋著，空氣非常不流通。

▲▼雞糞監獄（Khuk Khi Kai）有著「全世界最噁監獄」的稱號 。（圖／翻攝自YouTube／What The Stuff）



最殘忍的是，他們在這座小牢房頂部的瓦片上面蓋了一個雞舍，雞舍的地板上有許多小孔，這會使雞糞在排泄時「從天而降」掉落在下面的囚犯身上，這些雞糞不僅具有令人窒息的強烈臭氣，在發酵後，還會生成氨、二氧化碳等不良氣體，會灼傷人類的喉嚨、呼吸道等等，還有人會因此得到嚴重憂鬱症，對於身心靈都造成很大的危害。

據悉，這座「雞糞監獄」在1904年法國人撤退後就已經停用，目前已成為當地有名的觀光景點，不少遊客參觀建築物並了解到這個它曾經的故事時，都會忍不住佩服過去的統治者們。