女人喪親就砍手指！攝影師揭印尼「丹尼部落」傳統　每天烤祖先遺體6小時

▲ 250多年前的村長梅布爾木乃伊。（圖／翻攝自Instagram／@alfienero）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼西巴布亞省巴列姆山谷（Baliem Valley）住著一支與世隔絕的神祕部落「丹尼人」（Dani），直到80餘年前才被西方科學家發現。為保存祖先的遺體，他們每天加熱烘烤6小時。過去部落中的女性若失去親密的家人，則需砍斷手指，認為這項儀式有助於彰顯悲傷情緒。

41歲義大利攝影師周迪尼（Gianluca Chiodini）日前親身探訪，花了幾天才找到這個山地部落，稱自己受到善意的歡迎，很快就被當地人吸引，「丹尼人是該地區迄今為止最美麗的部落」。他以照片記錄他們獨特的生活方式，也發現他們近年來的轉變。

周迪尼表示，「我來這裡之前研究過木乃伊，但我知道要運氣夠好才能實際看到1具保存完好的屍體。聽說丹尼人共保有7具木乃伊，但只能讓外地人看其中2具。木乃伊被保存在嚴格禁止進入的小屋裡，只有少數人被允許接觸死者。」周迪尼有幸親眼看見的木乃伊是250多年前的村長梅布爾（Wimontok Mabel），「他是一位光榮的戰士，擁有25名妻子。願他的靈魂安息。」

▲ 儘管習俗已經被禁，部落中還是可以看到手指不全的女性。（圖／翻攝自Instagram／@alfienero）

自美國動物學家阿爾巴德（Richard Archbold）1938年前往紐幾內亞探險途中在飛機上首度發現丹尼人以來，這是第一次有外來者記錄他們的生活。丹尼人的生活方式80多年來似乎出現重大轉變，但仍保留關鍵的傳統。

周迪尼說明，西方人首次接觸到丹尼人是在不到一個世紀以前，當時丹尼人正處於石器時代。部份資料指出，他們甚至還會互相殘殺。印尼當局過去幾十年中強制執行法律，導致丹尼人放棄部分傳統與文化，但至今還有男性族人穿戴傳統的陰莖鞘（koteka）。村長也向周迪尼解釋該如何以細長狀的南瓜製作陰莖鞘。

根據周迪尼說法，丹尼人過去會食人，但現在更喜歡吃豬肉。男人用弓箭獵殺野豬後，女人會用樹葉做出簡陋的烤箱。儘管每個人都吃得到，女性還是得等到男性用完餐後才能享用。

▲ 丹尼人的豬節（Pig festival），所有族人聚集在一起唱歌、享用豬肉。（圖／翻攝自Instagram／@alfienero）

周迪尼走訪丹尼部落時發現一名女性的手指有些怪異，讓他相當困惑，走近時才發現她少了幾根手指。丹尼人告訴他，傳統上當一名女子失去近親，手指就會被以斧頭砍斷，以強調生離死別的痛苦，安撫死者的靈魂。這項習俗現已被禁止，但部落中還是不乏手指被砍斷的老年婦女。

周迪尼的照片震驚各界，但他很高興能夠捕捉到丹尼人生活的演變，「你可以在我的照片中看到即將消失的傳統，以及丹尼人有多美麗。儘管外表看來較有攻擊性、生活在與世隔絕的環境，但他們很友善。他們可能需要一點時間才能信任外人，這就是為什麼我決定花多點時間和他們多相處幾天。」

在 Instagram 查看這則貼文 Gianluca Chiodini（@alfienero）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 25 日 上午 3:23 張貼

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。