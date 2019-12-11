正妹穿白紗盛大辦婚禮　下嫁新郎竟然是「藍色地毯」

Single mum marries her rug! pic.twitter.com/4iA8TZm22O — The Sun (@TheSun) December 8, 2019

記者李振慧／綜合報導

英國一名26歲正妹近來幸福舉行婚禮，然而新郎的身分卻讓人傻眼，因為她竟然在所有親友的面前下嫁藍色地毯。她表示，自從1年前買下地毯後一直愛不釋手，誇張的行徑被朋友笑稱「你乾脆嫁給地毯算了」，結果她真的決定照做。

26歲女子貝琪(Bekki Cocks)雖然外型亮麗又年輕，卻是獨自養育2名孩子的單親媽媽，5日的婚禮當天，她穿著美麗的白紗禮服正式下嫁給地毯馬特(Mat)，承諾會永遠為馬特付出關懷與愛，直到死去的那一天。

貝琪表示，她一年前買了馬特後，每天都會花費許多時間維持清潔與照顧，「我每天會清洗他幾次，並用吸塵器吸好幾次，只為確保他看起來是最佳狀態，我現在根本就無法想像沒有他的生活」，除此之外，夜晚等到孩子都睡了後，還會躺在馬特身上講許多悄悄話。

隨著時間過去，馬特在貝琪心中的地位變得愈來愈重要，「所以幾個月前，有一個朋友說我應該嫁給他時，我立刻說我願意，雖然一開始只是說笑的，但研究過後，這個想法最後成為我決心要完成的事情」，她十分期待之後與馬特一起度過聖誕節，還開玩笑表示，「我或許會時常不小心踩到他，但我承諾絕對不會踐踏他。」

▼女子竟然愛地毯愛到嫁給它。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

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