羅興亞人遭「種族清洗」流亡2年　翁山蘇姬親上陣替緬甸軍方辯護

▲國際法庭審判「甘比亞訴緬甸種族滅絕案」，緬甸實質領袖翁山蘇姬出席。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

緬甸國務資政、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬10日前往海牙，參與國際法庭審判「甘比亞訴緬甸種族滅絕案」，整個審判將持續3天。在10日開庭的過程中，翁山蘇姬聽著律師敘述羅興亞受害者的遭遇，未發一語，她將會在當地時間11日站在緬甸的立場進行辯護。

「請停止毫無意義的殺戮」



整起事件起源於2017年，當時在緬甸大約有100萬名羅興亞人，主要信奉伊斯蘭教，大多住在西邊的若開邦（Rakhine state）。但緬甸政府卻將羅興亞人視為「非法移民」，否認他們的公民資格，緬甸國防軍也在同年發動了軍事行動，導致許多死傷，更逼迫大批的羅興亞人逃到鄰國孟加拉。

這場訴訟由甘比亞發起，該國呈上的訴狀中寫道，「（緬甸）軍方被指控，從2016年10月開始對羅興亞人進行『廣泛且有系統的種族清洗行動』，到2017年8月擴大規模，該行動旨在於摧毀羅興亞人的群體，整體或是部分，透過謀殺、性侵以及將居民關在建築內縱火燒毀等方式」。

聯合國事實調查團體也介入調查，在今年8月的一份報告中，控訴緬甸士兵「例行性及有系統性地，性侵、集體性侵、或是以其他性暴力的方式對待婦人、女孩、男孩、男人以及跨性別者」。

國際法庭是隸屬於聯合國的最高法院，依照聯合國的規定，控訴必須由國家發起，在此案中，體起訴訟的就是甘比亞，並且獲得了57個伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Co-operation，OIC）國家以及一群國際律師的支持。甘比亞的檢察總長兼司法部長坦巴杜（Abubacarr M Tambadou）表示，「我們請求法院告訴緬甸，停止這種毫無意義的殺戮，停止這樣撼動良知的野蠻行為，停止對自己的人民種族滅絕」。

▲抗議者聚在海牙國際法庭外。（圖／路透）

「跌落神壇」的翁山蘇姬

不過，國際法庭無法對個人做出處分，僅有「國際刑事法庭」（International Criminal Court，ICC）可以，ICC從2018年開始調查羅興亞人種族滅絕案。

自2016年4月以來，翁山蘇姬一直是緬甸的實質領袖，雖然並沒有掌控軍隊，但被聯合國指控是軍事行動中的「同謀」，不過因國際法庭不會處罰到個人，所以此案不會對翁山蘇姬本人造成實質影響。

但羅興亞難民事件爆發以來，翁山蘇姬的和平形象受到重重打擊象，可說是「跌落神壇」。國際人權組織工作者李亮喜（Yanghee Lee）在先前沉痛呼籲翁山蘇姬，「我希望妳張開眼睛看看，拜託請你在為時已晚之前，運用妳的道德權威」，她則是在11月的時候表示，會親自以外交部長帶領緬甸在國際法庭中辯護，還會有一群傑出的國際法律師陪同。

▲翁山蘇姬支持者。（圖／路透）

全案對羅興亞人與緬甸的影響？

這件案子的審判將會持續3天，翁山蘇姬預計於11日替緬甸辯護。甘比亞要求法院採取「臨時措施」，以保護在緬甸的羅興亞人，免受進一步的暴力威脅，若是法院通過、確認緬甸犯下「種族清洗罪」的話，該措施將會具有法律約束力。此外，若是被裁決有罪，勢必會衝擊緬甸的聲譽或是經濟。

在法庭上，甘比亞的委任律師羅文斯坦（Andrew Loewenstein）引述聯合國調查報告數據指出，估計在光在敏吉村（Min Gyi）就有750人遭屠殺，其中包括100多名6歲以下兒童。他也援引一位倖存者的證詞，「士兵們鎖上門，其中一名士兵性侵我。他在我頸後和腹部刺了幾刀。我試著保住我只有28天大的嬰兒，但他們把他重摔在地上，他當場死亡。」翁山蘇姬則坐在法庭內，一言未發。

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針對羅興亞人的大規模軍事掃蕩大約從2017年開始，到現在已經超過兩年，今年9月的統計數據顯示，大約有91.5萬名羅興亞人還住在孟加拉的難民營，而孟加拉在今年3月表示，不再接收來自緬甸的羅興亞難民了。

▼還有近百萬名羅興亞人住在孟加拉的難民營。（圖／路透）