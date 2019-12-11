比利時9歲神童輟學！　爸和荷蘭大學「掀戰」：直接去美攻讀電子工程學博士

▲賽門斯（Laurent Simons）準備要去美國攻讀電子工程博士學位。（圖／翻攝自Instagram「Laurent Simons」）

記者張靖榕／綜合外電報導

比利時9歲神童賽門斯（Laurent Simons），原定12月從荷蘭埃因霍溫理工大學 （Eindhoven University of Technology，TUE）畢業，但現在傳出由於大學和父親意見不合，賽門斯一家決定放棄TUE電子工程學位，直接赴美攻取博士學位。賽門斯父親和TUE則時互相向CNN指控對方的種種不是，各自認為對孩子的安排才更妥當。

賽門斯11月中旬時，登上全球多家媒體，因其能在9歲的年紀，10個月內就完成一般大學生3年的課程，甚至讓教授讚嘆他的吸收能力連應屆生都看不到車尾燈，「他就像海綿一樣」！當時他爸爸也不斷強調，只希望孩子不要有太多壓力，一切還是希望他有個快樂的童年為主，「他就算當木匠我也開心」。

▲賽門斯對電子工程學有濃厚興趣。（圖／翻攝IG「Laurent Simons」）

事情在一個月內很快來到轉折點，CNN報導，眼看就要拿到電子工程學系畢業證書，但賽門斯一家決定選在此時離開TUE，因為他們收到來自美國頂尖大學的博士課程邀請。這其中還有學校和家長的角力。

TUE在給CNN的一項聲明中指出，賽門斯的父親一直希望他能在9歲這一年畢業，能夠在12月拿到大學證書後，按照安排赴美深造；然而賽門斯還有很多門考試沒進行測驗，因此TUE一直建議賽門斯父親讓他稍微延長課程時間，到2020年中再畢業，「各方面而言，這樣的課程安排還是驚人地緊湊。」

對此，賽門斯父親亞歷山大（Alexander）反過頭指控，TUE此前對於加速進行的時間表根本沒有問題，現在又冒出這樣的說法，「最終，我們一家決定賽門斯直接離開TUE，因為他已經收到美國一所大學的博士課程邀請，他沒有辦法分時間兩頭跑。」亞歷山大告訴CNN記者，人都是要做選擇的，若賽門斯聽TUE的話，就這樣放手攻讀博士學位的邀請，「他可能再也不會有機會了」。

撇開賽門斯這樣的神童，是否真會因此永遠錯失到有「充滿機遇之地」之稱的美國深造的機會，亞歷山大更抱怨TUE給的是無理的建議，「他們對待事情的方式是不對的，賽門斯不是他們的附屬品。」

▲賽門斯和父親亞歷山大（Alexander）一起上訪談節目。（圖／翻攝自Instagram「Laurent Simons」）

TUE發言人楊司馬（Ivo Jongsma）向CNN回應，他們從來沒想把賽門斯拖留在TUE裡，而且學校自始自終都知道賽門斯一家要把他送到美國去，「他的教授一直很享受和他一起共事，不只是因為他超人的天賦，還因為他的善良與好奇之心。」校方表示，賽門斯一家拒絕配合新的課程安排感到遺憾，但大門永遠為他們而開。

賽門斯一家暫時未向外界透露，來函的美國大學究竟是哪間學府，也未公開前往美國就讀電子工程博士學位的時程。亞歷山大拒絕提供記者更多資訊，只說他們一家的決定就是如此，他再次強調，「我們不想要他有壓力」。