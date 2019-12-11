台灣政治危機「中國干預多」　安倍晉三胞弟：台日美安保對話

▲岸信夫期望日台進行安保對話。（圖／記者季相儒攝）

記者林瑩真／編譯

日媒《產經新聞》發行雜誌《正論》談到台灣2020年總統大選，其中，日本總理大臣安倍晉三的胞弟、眾議員岸信夫指出，希望促成美日台三方一起進行「安全保障對話」。

《正論》雜誌一月號以「台灣危機」為題發行增刊，除了過去台灣歷任、現任總統及前行政院長賴清德等人的專訪外，岸信夫也以「美日台的安全保障對話」為題發表看法。

岸信夫表示，美國比以往更支持台灣，中國為此感到不耐，因此台灣要更注意美國動向，與此同時，日本的作法也很重要。像是，美國有《台灣關係法》可保護台灣，但台日關係友好，卻沒有類似法律，日本要實質協助台灣有困難。可日本也不能袖手旁觀，最好要確保台灣在國際上的活動空間，例如支持台灣參加國際組織、出席國際活動等。

岸信夫提到，日本將於明年春季邀請中國領導人習近平訪日，日本不妨推動政要訪台，促進日台關係。另外，總統蔡英文曾於2月接受《產經新聞》專訪提到，希望日本與台灣進行安保對話。

岸信夫對此也相當同意，除了日台直接進行安保對話，更需要美國參與，展現存在感，第一步可考慮從「民間的第二軌」對話做起，如美軍進駐美國在台協會（AIT）般，日本也可派遣主力級自衛隊員進駐日本台灣交流協會。

至於未來政局，岸信夫認為，志向偏獨立的民進黨必定受到中國干涉，如今在香港情勢的影響下，台灣人會更強烈希望維持自由、民主、法治價值的台灣。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

