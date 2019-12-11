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川普警告莫斯科「別干預2020大選」　俄外長反駁：根本沒談選舉

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▲G20 川普，普丁會面。（圖／路透）

▲ 普丁與川普在G20峰會上會面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）10在白宮與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行閉門會議，禁止外人進出。拉夫羅夫上次到訪白宮是在2017年5月，據報川普當時向他透露高級機密情報。媒體這次被禁止參加會議，僅收到白宮聲明指出，「川普總統警告俄羅斯，不要試圖干涉美國選舉。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天稍早與拉夫羅夫召開聯合記者會時也對外國干預大選問題表示，「我的態度非常明確，這是不可接受的，川普政府將致力於維護選舉公正。若俄羅斯或任何外國勢力有破壞我國民主的行動，我們將採取相應行動。」意即俄國若出手干涉2020大選，美國會採取報復。

拉夫羅夫下午與川普會面後於俄國駐美大使館舉行記者會，提及白宮聲明時表示，「不，我們甚至沒有實際討論到選舉。」但他稍後再度被問起類似問題時的說法自相矛盾，宣稱自己主動向川普提起選舉話題，對蓬佩奧稍早的發言表示不滿。

拉夫羅夫在記者會中再度指出，美國情報單位稱俄國助川普贏得2016年大選的指控毫無根據，「沒有任何人提供證據，因為這件事根本不存在。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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