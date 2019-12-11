2020年流失400萬訂閱戶？分析師：Netflix費率高是關鍵

▲Netflix服務範圍超過130個國家。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

Netflix股價10日以293.12美元收盤，下跌3.1％。資產管理公司Needham and Co因此下調了對Netflix的股票評級，其中分析師勞拉·馬丁（Laura Martin）表示，Netflix必須調整價格策略，以應對像是Disney+、Apple+、Hulu等新興的串流媒體公司，如果不及時做出對策，可能在2020年會失去400萬名用戶。

這些後起的串流媒體公司雖然沒有大量的影片內容，但費率大多落在1個月5到7美元（約台幣150到210元）之間，與Netflix的9到16美元（約台幣270到180元）之間相比，有一定的價格落差，長期使用下來更是明顯。

請繼續往下閱讀...

▲Netflix在10日的股價走勢。（圖／翻攝自市場觀察網站Marketwatch）

截至9月30日為止，在美國有6062萬付費用戶使用串流媒體服務，佔全球用戶總數的1/3以上。

根據CNN報導，馬丁認為，Netflix一直不願在平台上投放廣告增加收益，以相對高昂的收費彌補，最終就會導致用戶流失，於是建議也能推出介於5到7美元之間的費率選項，並對這些用戶投放每小時約6至8分鐘的廣告，以彌補收益。

Netflix美國的付費用戶在2019年第二季下降了12.6萬，股價在24小時內下跌了10％，如果在2020年用戶數有更大的波動，將會對股價有嚴重的影響，對投資者而言不會是想要聽到的消息。

▼Netflix製作的首部華語電視劇《罪夢者》。（圖／Netflix提供）