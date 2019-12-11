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英國大選明登場！選民陷「左科賓、右強生」泥淖　前議員：最可怕的選擇

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▲▼工黨領袖科賓（左）與英國首相強生（右）。（圖／路透）

▲工黨領袖科賓（左）與英國首相強生（右）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國12日將舉行4年來第3次下議院大選，不過對於選民來說，這只是一份「不願打開」的聖誕禮物。前保守黨議員博爾斯（Nick Boles）更直言，英國民眾只能在「強迫性撒謊者」首相強生，以及「極權主義者」工黨領袖科賓之間做可怕的選擇，只希望這場從脫歐公投後，持續至今的政治混亂早日結束。

首先是發起這次大選的強生（Boris Johnson），他希望能夠透過選舉，讓保守黨在下議院重新握有絕對多數的席次，確保他的脫歐協議能夠如期過關。但BBC報導指出，強生自上任以來，始終宣稱他會如期帶英國離開歐盟，卻也不斷失信於民，包含醫療政策與北愛爾蘭邊境的爭議，甚至還拒絕接受專訪與出席氣候辯論。就連他的好友、脫歐黨領袖法拉奇（Nigel Farage）都說，「我認識強生25年了，他是個討喜有趣的人，但要說你是否絕對信任他，我只能說沒有。」

▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲強生主打「Get Brexit Done」（搞定脫歐），承諾在2020年1月底帶英國離開歐盟。（圖／路透）

最近有張4歲男童排不到病床，只能躺在急診室角落外套堆上的照片在網路瘋傳，英國民眾認為，這樣的情況代表著醫療系統的資金和設備嚴重不足。結果當記者詢問強生看法時，他竟拒絕看照片，並直接表示，「我們以後會再研究看看。」BBC認為，這個行為再度強化了大眾對強生的看法，「無法面對批評，也很難表現出同理心。」

科賓當然也把握這次機會，猛烈批評保守黨過去9年執政，仍舊無法依約改善國民保健署（NHS）資金短缺的問題。但科賓做得有比較好嗎？英國民也不這麼認為。因為科賓的脫歐立場始終模糊不清，這樣的態度也激怒了留歐與脫歐兩邊的選民。除此之外，科賓不斷排擠黨內的溫和派，也未處理好工黨內的反猶太主義。

▲▼英國工黨領袖科賓。（圖／路透）

▲科賓脫歐立場模糊，轉將焦點放在醫療政策。（圖／路透）

科賓一直以來的政見，都未直接提及對脫歐的態度，在公開場合也幾乎不主動談起，相反地，他努力把注意力集中在對醫療系統的補助上。從工黨宣言也可以看出，科賓希望能透過推動數十年來最激進改革計畫，包含國有化、對公共服務的巨額投資以及企業改革等政策，獲得非右派的選民支持。

BBC更以美國大選作為比擬，強生就像是代表共和黨的美國總統川普，在言行之中不慌不忙，甚至把自己的立場推向了保守的民粹主義，願意為了實現自己的政策目標，不惜打破傳統規範。而科賓則被比擬為民主黨的桑德斯（Bernie sanders），因為自科賓2015年被選為工黨領袖後，工黨就開始向左傾，和2000年代的工黨立場相去甚遠。

英國9日的民調顯示，保守黨以8至15個百分點穩定領先工黨。以《獨立報》（The Independent）的數據來說，保守黨的支持度為41％、工黨為32％、自由民主黨14％，而脫歐黨，則獲得4％的支持率。外界也認為，兩大黨「表現不佳」的同時，也給予夾縫中的小黨更多出頭的機會。

►保守黨贏面大增！英國大選倒數3天　工黨「脫歐立場不明」成暗傷
 ►英學者分析大選：保守黨暫領先但仍可能翻轉　若國會322席↓脫歐恐生變
 ►超諷刺！強生拒參加「氣候變遷」電視辯論　製作單位直接放冰雕代替

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