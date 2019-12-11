3國簽署美墨加協議修訂版！　美眾議院有望在下周表決通過

▲▼美國、墨西哥和加拿大高階官員在墨西哥簽署修訂後的美墨加協議。（圖／路透社，下同）

記者康心禹／綜合報導

美國、加拿大、墨西哥三國的高階官員10日在墨西哥簽署修訂後的美墨加協議（USMCA），新協議包括增進勞工權益、加強環境法規等。美國眾議院也計畫在下周對修訂後的版本進行表決，通過的機率非常高，有望為川普再增添一項政治勝利。

新版的美墨加協議將在批准後取代原先的北美自由貿易協定 (NAFTA)，對於勞工權益、環境法規、網路服務、汽車和零件生產與管理等項目進行調整。

美墨加三國最初於去年11月達成美墨加協議，但由民主黨所控制的眾議院因不滿協議中勞工處境的相關條款，也對墨西哥政府執行新規定的能力表示懷疑，而拒絕將此議案交付表決，協議因此進入了美國國會漫長的批准程序。美國政府和墨西哥在過去一週針對協議進行密集協商，在保障勞工權及汽車零件生產上取得共識。

眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi）表示，「毫無疑問的，這項貿易協議（USMCA）比北美自由貿易協議（NAFTA）好太多了，也比政府最初提出的協議好。」雖然預期眾議院會在下周通過此協議，但參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）表示不會在今年審議USMCA，這也代表著USMCA今年不會在國會通過。

相較於NAFTA協定僅有22個章節，USMCA協定包含34個章節、附件及附函，議題相當廣泛，包含汽車及零配件之原產地及勞動價值要求、投資人與地主國爭端解決機制、智慧財產權、藥品及醫材、數位貿易、海關與貿易便捷化、能源、紡織品、技術性障礙、勞工、貨幣、農業、日落條款及防止締約方與非市場經濟體洽簽FTA之機制等。

川普也在推特上表示，「美墨加協議（USMCA）將是美國有史以來最好、最重要的貿易協議，對所有人（農民、製造商、能源、工會）都有利。」