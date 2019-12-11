電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美第一階段協議能否在15日前順利簽署仍是未知數，華爾街投資人維持保守態度，美股四大指數漲跌互見。台股今（11）日因電子三雄等權值股開高，開盤小漲7點、以11,635點開出。

截至上午9點06分，大盤一度由紅翻黑，並持續在平盤上下震盪，目前上漲4點為11,632點。

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電子三雄中，台積電（2330）以314元開出、上漲0.16%；鴻海（2317）開在90.5元、上漲0.22%；股王大立光（3008）以4705元開出、上漲0.64%。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「12月15日關稅制裁還在考慮之內，而總統也說了，若協商內容讓他無法滿意的話，關稅制裁就會重新派上用場。」他說，現在還沒有確切的決定，在可能會與可能不會之間。而15日一旦制裁登場，不只衝擊中國大陸出口業，也會因川普政府的強硬執行而讓美國人的節日難過，因為這次受波及的產品有聖誕節裝飾品、玩具、手機、電腦等；對美國科技大企業，如蘋果的供應鏈，也會像是從腹部重擊一拳。

市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數漲跌互見。道瓊指數下跌27.88點或0.1%，收27881.72點；那斯達克指數下跌5.64點或0.07%，收8616.18點；標普 500 指數下跌3.44點或0.11%，收3132.52點；費城半導體指數上漲5.92點或0.35%，收1720.9點。