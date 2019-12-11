　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股受到美股大漲激勵，11/5一開盤就上漲，盤中再創波段新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美第一階段協議能否在15日前順利簽署仍是未知數，華爾街投資人維持保守態度，美股四大指數漲跌互見。台股今（11）日因電子三雄等權值股開高，開盤小漲7點、以11,635點開出。

截至上午9點06分，大盤一度由紅翻黑，並持續在平盤上下震盪，目前上漲4點為11,632點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以314元開出、上漲0.16%；鴻海（2317）開在90.5元、上漲0.22%；股王大立光（3008）以4705元開出、上漲0.64%。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「12月15日關稅制裁還在考慮之內，而總統也說了，若協商內容讓他無法滿意的話，關稅制裁就會重新派上用場。」他說，現在還沒有確切的決定，在可能會與可能不會之間。而15日一旦制裁登場，不只衝擊中國大陸出口業，也會因川普政府的強硬執行而讓美國人的節日難過，因為這次受波及的產品有聖誕節裝飾品、玩具、手機、電腦等；對美國科技大企業，如蘋果的供應鏈，也會像是從腹部重擊一拳。

市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數漲跌互見。道瓊指數下跌27.88點或0.1%，收27881.72點；那斯達克指數下跌5.64點或0.07%，收8616.18點；標普 500 指數下跌3.44點或0.11%，收3132.52點；費城半導體指數上漲5.92點或0.35%，收1720.9點。

ET快訊
九把刀結婚2年當爸了！狂喜宣布「周亭羽懷孕」：想到就會一直笑
死亡撞擊瞬間曝光！東海女大生闖紅燈　撞上左轉車噴飛破頭亡
2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力大、水瓶感情財運都不順
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

新台幣開盤貶值0.7分　以30.51元兌1美元開出

電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

竹科志玲姊姊開個展　油畫創作融合光雕投影「很AI」

元大新興債ETF傘型基金　12/18開募

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

捷運車廂變美了！元素週期表彩繪板南線亮相

中信海洋城堡耶誕樹點燈！點燃生命之火開跑　中信銀捐200萬助弱勢孩童

中小企業資金需求加持　中租前11月營收532億超越2018一整年

15家金控前11月大賺逾3366億　富邦金每股賺5.46元緊抱獲利王寶座

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

新台幣開盤貶值0.7分　以30.51元兌1美元開出

電子三雄齊開高　台股今開盤小漲7點

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

竹科志玲姊姊開個展　油畫創作融合光雕投影「很AI」

元大新興債ETF傘型基金　12/18開募

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

捷運車廂變美了！元素週期表彩繪板南線亮相

中信海洋城堡耶誕樹點燈！點燃生命之火開跑　中信銀捐200萬助弱勢孩童

中小企業資金需求加持　中租前11月營收532億超越2018一整年

15家金控前11月大賺逾3366億　富邦金每股賺5.46元緊抱獲利王寶座

平均56歲！熟齡女團街頭大跳《怪美的》　狂翻跟斗觀光客看傻

東奧官網讚戴資穎是「歷史製造者」　還缺一面世界大賽獎牌

藍綠差距大？2020當關鍵少數　柯文哲：差1、2%才有影響

晚上常聽到彈珠聲　一問師父驚覺租屋房間「住著一家人」原因曝光

安海瑟薇爆秘產二胎！　甜蜜全家福外洩...美到不科學

地面滑行擦出一道火花　車屁股挨撞！機車瞬間「街頭火球」成廢鐵

恭喜！九把刀結婚2年當爸了　狂喜宣布「周亭羽懷孕」：想到就會一直笑

「火山灰染白直升機」宛如核爆　救援隊冒死畫面曝：隨時會再噴發

40KG米格魯「走到隔壁郵筒就不行了」　半年減27KG超勵志

校園轉型正義首例！名醫唐心北驟逝...陽明大撤大過並納校史

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

財經熱門新聞

元素週期表彩繪板南線車廂亮相

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

點燃生命之火開跑　中信銀首捐200萬

15金控前11月大賺3366億　富邦金奪獲利王

謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　

中租前11月營收532億超越2018一整年

竹科志玲姊姊開畫展　創作很AI

廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

元大新興債傘型基金　12/18開募

5G競標首日出手冷清　總標金僅267.74億

5G資費怎麼訂？亞太電：提價、等價升速但吃不飽

海外聯貸踩雷　公股金11月獲利月近減1成

外資持倉減少　台股行情到盡頭？

2019超商風雲商品排行榜出爐　全家：氣泡水銷售數二年來成長十倍

更多熱門

相關新聞

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

《華爾街日報》引述消息人士報導，中美貿易談判代表正在為下一輪新關稅做準備，美國農業部長帕度（Sonny Perdue）也公開表示，川普並不想對大陸加徵新關稅，貿易利多消息激勵美股早盤走揚。回頭看台指期今（11）日開盤下跌 24 點，來到 11,600 點。

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

影／「存股避開0050」財經教授獨排眾議！　提醒存股族等股價低

外資大賣台指期多單8466口　分析師：等中美協議出爐再操作

外資大賣台指期多單8466口　分析師：等中美協議出爐再操作

2020年台股「禍福相倚」　統一證歸納六大選股方向

2020年台股「禍福相倚」　統一證歸納六大選股方向

台積電11月營收1078億元　新高

台積電11月營收1078億元　新高

關鍵字：

台股股市股票台積電鴻海大立光美股

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！

中國足球選手飛踢　正中日球員頭

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面