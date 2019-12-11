美股漲跌互見 　台指期開盤下跌24點

▲美股道瓊下跌 27.88 點。回頭看台指期今（11）日開盤下跌 24 點，來到 11,600 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

《華爾街日報》引述消息人士報導，中美貿易談判代表正在為下一輪新關稅做準備，美國農業部長帕度（Sonny Perdue）也公開表示，川普並不想對大陸加徵新關稅，貿易利多消息激勵美股早盤走揚。回頭看台指期今（11）日開盤下跌 24 點，來到 11,600 點。

標普 500 指數下跌 3.44 點，或 0.11%，收 3132.52 點。那斯達克指數下跌 5.64 點，或 0.07%，收 8616.18 點。美股道瓊指數下跌 27.88 點，或 0.10%，收 27881.72 點。費城半導體指數上漲 5.92 點，或 0.35%，收 1720.90 點。

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中美貿易代表必須在本周日（15 日）前達成第一階段貿易協議，屆時若未達成協議，川普政府將對價值約 1550 億美元的中輸美產品加徵 15% 關稅。

不過，《南華早報》 先前傳出中美兩國不太可能在本周達成貿易協議。美國白宮經濟顧問庫德洛也證實，關稅仍攤在談判桌上，還沒有最終決定。

截至今早8：47，台指期下跌 21 點，來到 11,603 點。