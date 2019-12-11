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潤寅「白富美千金」被父母出賣…低胸禮服變囚衣　開趴狂歡照曝光

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▲美國總統川普（圖）加強對伊朗制裁，連帶也讓潤寅在伊朗的六億元資金被凍結，成為壓垮楊文虎夫妻的最後一根稻草。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

潤寅詐貸百億案越演越烈！檢調發現潛逃美國的楊文虎、王音之這對神鬼夫妻，有一筆準備從伊朗匯回台的6億元資金，被視為資恐可疑資金遭美方警示，隨即被銀行緊急凍結，導致周轉不靈，成為壓垮他們的最後一根稻草，不料卻因此掀出詐貸銀行的大黑洞。

潤寅詐貸百億案風暴持續擴大，11月22日檢調發動第八波搜索，約談潤寅監察人、主嫌楊文虎的胞兄楊文海，以他涉嫌協助弟弟做假帳為由，聲請羈押禁見獲准，楊文虎的女兒楊宇晨及妻舅隨後也被裁准延押2個月。

楊文虎的胞兄楊文海（後）身兼潤寅監察人及星榮物流業務經理，檢調懷疑2兄弟聯手向銀行詐貸超過百億元，已將他聲押禁見獲准。

3年前，楊文虎夫妻為愛女楊宇晨在寒舍艾美酒店舉辦豪奢婚禮，夫妻與新娘子開心合照，如今卻爆發潤寅百億詐貸案，相當諷刺。（翻攝自網路）

金管會10月認定9家放款給潤寅的銀行有疏失，共開罰800萬元，其中以王道銀行和中小企銀各被罰200萬元最重。

知情人士向本刊說，去年中美貿易大戰期間，美國因伊朗緊張局勢升高，川普下令對伊朗實施新一波制裁，針對能源、航運和金融部門開鍘，禁止美國公司與伊朗進行貿易。

甚至禁止美國公司跟與伊朗打交道的外國公司或國家進行貿易，還把諸多帳戶列入資恐黑名單，其中一筆6億元準備從伊朗匯給潤寅的資金就遭美方警示，列為資恐帳戶而被凍結。

美國總統川普加強對伊朗（圖）制裁，連帶也讓潤寅在伊朗的六億元資金被凍結，成為壓垮楊文虎夫妻的最後一根稻草。

楊文虎夫妻聞訊後，不僅四處向友人借錢，且仍不放棄將錢從伊朗匯回台灣，甚至找來多名立委向銀行疏通，寬限償還貸款期限，但銀行發現提單造假，檢調介入清查，二人見東窗事發才急忙潛逃出境。

有消息指出，楊文虎夫妻目前藏身加州，已向當地政府提出移民申請，藏匿地點因此也曝光，潤寅以債養債的詐貸案提前引爆，目前共有21人被收押，風暴持續擴大，竟與川普制裁伊朗有關。

潤寅負責人楊文虎和妻子王音之涉詐貸百億後，連袂捲款潛逃到美國，留下女兒洗錢滅證，而原本貴為百億千金的楊宇晨，渾然不知情，還開心參加朋友生日派對狂歡，當時的燦爛笑容，現已蕩然無存。

本刊調查，今年3月間，當時潤寅案尚未爆發，楊宇晨還是無憂無慮、令人稱羨的「白富美」，楊宇晨還和閨蜜到新北市淡水區玩時下最流行的滑水運動，笑得很開心。

楊宇晨（左）可說是「白富美」，生活過得愜意，今年3月還和好友去玩滑水。（翻攝IG）

沒想到好日子不久，楊文虎和王音之6月1日捲款潛逃，楊宇晨為了替父母脫產洗錢，獨自被留在台灣，6月中檢調發動搜索，當時根據相關事證，早已鎖定楊宇晨，但楊宇晨渾然不知，7月間還在知名米其林餐廳「大三元」和朋友一起舉行生日派對，完全無法預料接下來將面臨牢獄之災。

楊宇晨笑得燦爛，一旁許多朋友都和妻子、丈夫和小孩出席，但楊宇晨穿著簡單白色上衣，搭配牛仔褲，打扮樸素，隻身參加，身旁不見小孩和丈夫的身影。

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