暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

▲明日花綺羅昨天cosplay成「Kirara老師」，竟與後起之秀深田詠美成了姐妹臉。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

暗黑女神明日花綺羅去年9月宣布不再拍片，專心經營她的時尚品牌，前陣子還開了醫美SPA，讓她自己與眾姐妹淘可以「常保美麗」。而她昨（9日）在IG曬出穿著白衣黑短裙，以cosplay的模樣問：「變成Kirara老師啦」，粉絲懷念不已。以明日花綺羅為目標的AV女優不少，今年才21歲的深田詠美可說是後起之輩，藉推特時常放送辣照與生活照，短時間就突破55萬追蹤人數。

身高不滿160公分的深田詠美擁有男性無法一手掌握的F罩杯豪乳，充滿挑逗風情的明眸大眼超會勾人，不輸偶像般的臉蛋非常有記憶點。其實深田詠美算是二次出道，她一開始以「天海心」踏入AV界，走的是清純學生妹的稚嫩路線，卻沒有引起注意。後來「進場維修」大變身後，改名「深田詠美」，全身充滿勾引男性的魅惑感，不但作品連續好幾個月都是暢銷榜前段，她所拍的VR作品還打敗了三上悠亞和橋本有菜的共演作品，令許多粉絲對深田詠美更好奇。

深田詠美除了持續推出新作品，平常透過推特更新近況，她不時以性感護理師、走光OL、和服嫵媚孃到各種內衣造型向粉絲放送福利，粉絲人數已經突破55萬名，贏過三上悠亞與高橋聖子等前輩，而且日前她貼出以她為名的IG帳號表示：「這是假的，我沒有玩IG」，該IG也有43.8萬的追蹤者，可見深田詠美的人氣之高。而近來許多AV女優透過成人展或攝影會來台會粉絲，據《鏡週刊》了解，深田詠美知道台灣也有支持她的粉絲，很希望能有機會親自來台與大家見面，請粉絲再等等。



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