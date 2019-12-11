孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

▲柯醫師（Dicken Ko）是喬爾傑維奇醫師（Dr. Miroslav Djordjevic）率領的醫療團隊其中一員。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

「敢動這場手術真帶種」！塞爾維亞（Serbia）一名36歲男子因出生就沒有睪丸，長大後決定接受雙胞胎兄弟分享的其中一顆睪丸。經歷國際醫療團隊6小時的高風險手術後，已經成功移植睪丸，讓該名男子終於有了生育能力。

綜合《紐約時報》、《紐約郵報》報導，喬爾傑維奇醫師（Dr. Miroslav Djordjevic）任職於紐約西奈山醫院（ New York’s Mount Sinai Hospital）性別重置專科，上週率領國際醫療團隊飛抵塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade），為一名「袋裡無球」的男性，進行一項相當罕見的手術。

手術期間，醫療團隊必須同時將兩名雙胞胎兄弟的陰囊劃開，進行睪丸移植，並在時間的壓力下，成功縫合包括2條寬度不過2釐米（mm）的動脈，順利達成任務。哈佛醫學院教授博傑維奇（Branko Bojovic）表示，「只要把睪丸從捐贈者體內取出後，時間在倒數就變得非常快，在2到4個小時內，你必須讓它重新『接上線』，而且能夠使用。」他說，若睪丸在無血液注入的情況下，最多只能存活6個小時。

▲柯醫師過去即為病患進行過陰莖移植，圖為2016年手術後，柯醫師與受贈者在病房內受訪。（圖／達志影像／美聯社）

手術後，這兩名選擇匿名的塞爾維亞兄弟恢復情況良好，術後側得的數值也漸漸回到應有的水準。麻州一間醫學院教授、團隊成員之一的科醫師（Dicken Ko）表示，「他很棒，他看起來很棒，他的兄弟看起來也很棒。」

吸引國際醫療團隊的終究是這場罕見手術代表的意義，手術成功讓醫生們有了經驗和突破，未來對於變性人、意外傷患、受傷的軍人以及癌症患者，都能夠更加妥當處理。然而這項手術同時也帶來一個問題，「孩子是誰的」？既然睪丸來自雙胞胎兄弟，那製造出的精液是否也會是也來自慷慨捐贈的兄弟，柯醫師表示，這項爭議會引發醫學倫理學上的許多爭議。