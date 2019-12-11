美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

▲美國澤西市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐澤西州澤西市（Jersey City）在當地時間10日下午發生槍擊案，地點在當地一間商店內，造成一名員警以及3名市民中彈身亡，其中2名嫌犯也死亡，還有3名員警受傷。澤西市的市長富洛普（Steven Fulop）指出，可能會有更多死傷者，附近的學校都已經關閉，並拿來當作臨時避難所。

槍擊從下物12點半一直持續到2點，「NBC紐約」報導指出是有人埋伏開槍，當地的員警則表示，暫時排除是恐怖攻擊的可能。槍手至少有兩人，其中一人先是在「海灣公墓」（Bayview Cemetery）射傷一名員警之後，逃到大約1.6公里外的一間猶太雜貨店埋伏，與同夥會合，見到人就開槍。

至少有一名槍手從現場逃逸，警方還未鎖定身分，CNN報導，有兩名嫌犯死在商店中。附近葛林維爾（Greenville）地區的學校都暫時關閉，沒有學生受傷。

「NJ.com」報導，兩名槍手搭著小貨車抵達現場，都穿著黑色衣服並攜帶長槍，警方也在貨車上發現「管狀炸彈」。

附近的上班族克拉克（ Brian Clark）指出，他當時開著車，突然所有車都停下來，還在疑惑的時候，就聽到一連串的槍聲，「我看到很多人在逃命，警在指揮，我下車查看，聽到『碰碰碰碰碰』的聲音，我才發現有槍擊發生了，整個像戰場一樣」。

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019