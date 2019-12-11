　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國澤西市槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國澤西市發生槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國紐澤西州澤西市（Jersey City）在當地時間10日下午發生槍擊案，地點在當地一間商店內，造成一名員警以及3名市民中彈身亡，其中2名嫌犯也死亡，還有3名員警受傷。澤西市的市長富洛普（Steven Fulop）指出，可能會有更多死傷者，附近的學校都已經關閉，並拿來當作臨時避難所。

槍擊從下物12點半一直持續到2點，「NBC紐約」報導指出是有人埋伏開槍，當地的員警則表示，暫時排除是恐怖攻擊的可能。槍手至少有兩人，其中一人先是在「海灣公墓」（Bayview Cemetery）射傷一名員警之後，逃到大約1.6公里外的一間猶太雜貨店埋伏，與同夥會合，見到人就開槍。

至少有一名槍手從現場逃逸，警方還未鎖定身分，CNN報導，有兩名嫌犯死在商店中。附近葛林維爾（Greenville）地區的學校都暫時關閉，沒有學生受傷。

「NJ.com」報導，兩名槍手搭著小貨車抵達現場，都穿著黑色衣服並攜帶長槍，警方也在貨車上發現「管狀炸彈」。

附近的上班族克拉克（ Brian Clark）指出，他當時開著車，突然所有車都停下來，還在疑惑的時候，就聽到一連串的槍聲，「我看到很多人在逃命，警在指揮，我下車查看，聽到『碰碰碰碰碰』的聲音，我才發現有槍擊發生了，整個像戰場一樣」。

ET快訊
4年前爆偷吃！陶喆深夜載白腿妹回家　躲柱後黏踢踢…親密全直擊
許孟哲登記結婚！　甜喊趙孟姿「Hello 許太太」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

美中拚延後死限　白宮經濟顧問：關稅制裁仍在選項之內

美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

任賢齊重現22年前經典《心太軟》　爆料羅志祥：他是踩在我頭上的傢伙

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

暗黑女神「明日花」接班人舊照起底！進場維修發大財　推特追蹤破55萬人

美中拚延後死限　白宮經濟顧問：關稅制裁仍在選項之內

美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

「他們鎖上門…摔死我孩子」！緬甸屠殺羅興亞人國際法庭開庭　翁山蘇姬現場聆聽

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

馬斯克開Cybertruck「防彈車」　吃完壽司直接撞翻路牌！

郭彥甫流感攻心臟「劉畊宏即刻救援」　醫生：再晚兩小時就不行了

直達飯店門口超方便！24小時「新加坡樟宜機場巴士」購票、乘車教學攻略

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

潤寅「白富美千金」被父母出賣…低胸禮服變囚衣　開趴狂歡照曝光

新北22歲女網約喝酒…醉倒突哭醒「被脫褲硬上」　他：別報警

4年前爆偷吃…陶喆深夜載白腿妹回家！　「躲柱子後黏踢踢」親密互動全被拍

東海女大生撞轎車不治單親媽崩潰！駕駛「左轉燈亮才轉」　警：機車闖紅燈

五股倉庫深夜冒火　內衣、襪子等紡織品遭燒毀

連輸日本21年　中國足球選手怒「功夫飛踢」踹中日球員頭部

孩子算誰的？36歲男「天生沒蛋」！　雙胞胎兄弟大方送一粒

追撞聯結車！貨櫃車運將遭拋飛　躺國道「目睹火燒車」妻女成焦屍

國際熱門新聞

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

快訊／羅克賽二重唱女歌手辭世

懷特島上人類全活埋　只剩一隻貓

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

鄰屋傳詭笑！警破門見兄殺妹母子

馬斯克開防彈車　直接撞翻路牌

羅興亞人滅族　翁山蘇姬現身法庭

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

正露丸氣味苦怨纏人！官方神回應被2萬人讚爆

明日花接班人深田詠美　推特追蹤破55萬人

警砸死袋熊還吃掉　原住民不用罰

澤西市槍擊4死！2槍手埋伏雜貨店掃射

相機+放大鏡　他神手美照吸14萬讚

更多熱門

相關新聞

美NDAA達成協議　支持提高台灣防禦能力

美NDAA達成協議　支持提高台灣防禦能力

美國聯邦參眾兩院軍事委員會歷經數月協商後，今天宣布就2020財政年度國防授權法案（NDAA 2020）達成共識，除了通過國防預算之外，也強調下年度的重要國防方針，著重在面對中國與俄羅斯的競爭，支持台灣提升防禦能力。

美國會達共識　強勢回應北韓核武

美國會達共識　強勢回應北韓核武

最高院拒審墮胎法案　支持生命運動的勝利

最高院拒審墮胎法案　支持生命運動的勝利

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

「垃圾桶寶寶」竟是電腦天才！

黑熊躲房子下睡覺　住戶出招嚇跑周公

黑熊躲房子下睡覺　住戶出招嚇跑周公

關鍵字：

澤西市澤西市槍擊北美要聞

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

雪莉最終屍檢報告出爐！「身亡時間曝光」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

阿滴被批「裝老大哥」！ 　網怒：好意被扭曲

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

想要寶寶卻戴套！男友秀「小洞洞」她吐血

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面