美澤西市槍擊4死3傷　2槍手「埋伏雜貨店」掃射...被制伏後身亡

▲美國澤西市發生槍擊。(圖/達志影像/美聯社)

記者錢玉紘/綜合報導

美國紐澤西州澤西市(Jersey City)在當地時間10日下午發生槍擊案,地點在當地一間商店內,造成一名員警以及3名市民中彈身亡,其中2名嫌犯也死亡,還有3名員警受傷。澤西市的市長富洛普(Steven Fulop)指出,可能會有更多死傷者,附近的學校都已經關閉,並拿來當作臨時避難所。

槍擊從下物12點半一直持續到2點,「NBC紐約」報導指出是有人埋伏開槍,當地的員警則表示,暫時排除是恐怖攻擊的可能。槍手至少有兩人,其中一人先是在「海灣公墓」(Bayview Cemetery)射傷一名員警之後,逃到大約1.6公里外的一間猶太雜貨店埋伏,與同夥會合,見到人就開槍。

至少有一名槍手從現場逃逸,警方還未鎖定身分,CNN報導,有兩名嫌犯死在商店中。附近葛林維爾(Greenville)地區的學校都暫時關閉,沒有學生受傷。

「NJ.com」報導,兩名槍手搭著小貨車抵達現場,都穿著黑色衣服並攜帶長槍,警方也在貨車上發現「管狀炸彈」。

附近的上班族克拉克( Brian Clark)指出,他當時開著車,突然所有車都停下來,還在疑惑的時候,就聽到一連串的槍聲,「我看到很多人在逃命,警在指揮,我下車查看,聽到『碰碰碰碰碰』的聲音,我才發現有槍擊發生了,整個像戰場一樣」。

