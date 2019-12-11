土耳其和利比亞共劃「海上邊界」　艾爾段激怒希臘：探勘活動要經過我點頭

▲土耳其總統艾爾段積極介入區域局勢。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

土耳其與北非國家利比亞簽署兩項協議，共同畫出海上邊界，並表示若利比亞有需求的話，土耳其將會派出「數量充足」的軍隊前往馳援。由土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）宣布的消息，立刻引起鄰國希臘不滿，更導致利比亞駐希臘大使被驅逐出境。

根據土耳其國營廣播公司（TRT）、「Daily Sabah」報導，希臘、埃及、以色列、及賽普勒斯共和國（GCA），先前針對劃定專屬經濟區域，共同簽署了海上協議，並在東部地中海各自展開了探勘工作。

作為反制，被排擠的土耳其找上西南方、隔地中海相望的利比亞，協議簽署了海上邊界協議。艾爾段11月27日在伊斯坦堡，接待利比亞全國團結政府（GNA）總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj），並簽署《關於限制海洋管轄權限的諒解備忘錄》，以及《安全與軍事合作備忘錄》，等同互相承認彼此的專屬經濟區，土耳其在未來也會幫助利比亞安全部隊培訓。

▲土耳其和利比亞劃定海上邊界，將對東部地中海沿岸國家的行動，產生有利的制肘效果。（圖／翻攝Google Map）

艾爾段簽署後表示，在土、利劃定的區域內，「其他國家都不允許進行探勘活動。沒有土耳其的點頭，賽普勒斯共和國、埃及、希臘和以色列也不能建造石油運輸管線。」

當被問及是否會派兵駐防利比亞時，艾爾段表示，「如果他們需要協助，我們會回應這個需求」，若的黎波里當局提出要求，土耳其便會派出「數量充足」的軍隊。事實上，土耳其過去即和利比亞試圖推動這項程序，但過程因利比亞強人格達費（Gadhafi）之死而終止，自2011年延宕至今，才和薩拉傑重新簽署推動。

土耳其和利比亞簽署的協議，讓土國宿敵希臘暴跳如雷，認為此舉侵犯了主權。希臘當局除了迅速驅逐利比亞大使外，政府發言人培查斯（Stelios Petsas）還指出，已經向聯合國主張，土耳其和利比亞私自劃定海上邊界，是有違國際法的行為。