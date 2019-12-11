竹科志玲姊姊開個展　油畫創作融合光雕投影「很AI」

▲旺宏企業關係室處長張宜如開油畫個展。（圖／旺宏提供）

記者周康玉／台北報導

從媒體轉戰科技業的記憶體大廠旺宏企業關係室處長張宜如，不僅靠著多年累積的財經專業在科技業闖出一片天，更因為對繪畫的熱情，在科技理工味濃厚的新竹市開起畫展來。

張宜如外型亮眼、氣質出眾，號稱「竹科林志玲」，這次以「深情紫戀」作為個展主題，不僅展出她六年多來的油畫創作，同時和親姊姊張宜真共同舉辦花藝展覽，也就是用「不淍花」呈現的花藝作品。

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創作展亮點除了油畫、禪繞畫、手工花藝等30多件創作外，張宜如也與交大副校長林一平合作，由他指導的博士班學生運用數位科技如IoT物聯網及AI等技術，將主題畫作「天上人間」利用光雕技術投影至展場牆面，不但畫作中的白雲會緩緩飄動，海面的波浪更會隨著參觀者的手勢引領方向流動，讓文藝創作也很科技、很人工智慧（AI）。

旺宏董事長吳敏求特別為愛將張宜如個展畫冊中寫序，他表示，看到優秀同仁除了在工作上展現專業，也努力學習及具備多元的才華，讓科技人在工作之餘，培養多方的興趣及才華，也能在工作與生活間取得平衡。

「深情紫戀 張宜如創作‧典藏展」自11/27開始於新竹縣政府文化局美術館103-104展覽館展出至12/15（日）。張宜如說，如果有人想珍藏她的畫作，她也會將賣出畫作的所得再用於公益，持續推廣美學教育。她並以自己辦個展的例子，鼓勵所有懷抱夢想的人，都能築夢踏實，努力實現。

▼旺宏企業關係室處長張宜如開油畫個展。（圖／旺宏提供）