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元大新興債ETF傘型基金　12/18開募

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▲國際原油價持續爆跌，引發股市大震盪。（圖／達志影像／美聯社）

元大投信看好新興債市。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

元大投信看好新興市場債市商機，近期將推出元大新興債ETF傘型基金，包含元大新興債ETF傘型基金含元大15年EM主權債ETF（證券代號00870B） (本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 與元大中國政金債ETF（證券代號00871B），預計12月18日至12月20日展開募集。

法人表示，現階段主要新興國家如印尼、墨西哥、俄羅斯等，市場皆預期貨幣政策傾向寬鬆，並有可能於明年採取降息，以刺激經濟成長，整體環境有利新興市場債的表現；新興市場資產亦會受美國聯準會貨幣政策影響，目前市場預期明年聯準會仍會採取偏向寬鬆的貨幣政策，甚至不排除有進一步降息的可能，有助支撐債市多頭。

請繼續往下閱讀...

觀察歷史數據，美國2015年起進入升息循環，但期間內JPM新興市場債券指數仍呈上升走勢；過去該指數面臨回檔情境有：一、初期面對美國可能快速且連續升息之風險，資金信心動搖出走；二、 2016年川普當選美國總統，投資人擔憂美國升息步調可能加快；三、2018年展開的國際貿易戰衝擊新興市場基本面。

不過投信業者也提醒，新興市場債雖兼具息收與報酬風險比之雙高優勢，但因匯率波動相對較高，投資人仍應謹慎，避免匯損侵蝕獲利、息收；建議評估新興市場債券標的時，優先選擇美元計價之主權債券，美元匯率相較於新興市場貨幣匯率來的穩定。

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