島上人類活埋全滅…只剩一隻虎班貓　紐西蘭懷特島歷史最慘噴發

▲紐西蘭懷特島（Whakaari / White Island）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

紐西蘭懷特島（White Island）火山9日下午突然發生爆發，當局已經確認至少6人死亡，另有多人失蹤。事實上，懷特島被稱為紐西蘭最危險火山，歷史上曾有一次大噴發造成島上10名礦工全遭熔岩活埋，僅一隻貓幸運生還。

懷特島位於紐西蘭北島豐盛灣，距離岸邊48公里，島上長年冒著白煙。早在1880年代就已經有礦工登島開採硫磺，用於製作火藥或是肥料，也觀測到多次噴發或噴氣紀錄，例如《南國時報》（Southland Times）1886年9月就記載一封電文，提到居民目擊大量煙霧和蒸氣從懷特島上冒出。

紐西蘭媒體stuff.co網站指出，1914年9月，懷特島發生一次最慘重噴發事件，火山泥流深夜衝向火山口附近的礦場。根據「紐西蘭歷史」網站記載，當時火山口發生坍塌，導致10名礦工直接被活埋。

當時島上唯一的「生還者」，是一隻名叫彼得大帝（Peter the Great）的虎班貓。牠在島上獨自生活了一周才被救難人員發現。《奧塔哥見證人報》（Otago Witness）報導，一名警官發電報出，現場已經沒有任何人類生活過的痕跡，一切工棚、機器等都被岩漿掩埋。電文中寫道，「缺少房屋或家具的跡象，表明人們直接被活埋在居住區域內。」

人們直到1923年才嘗試重回島上採礦。不過，從1975年12月至2000年9月間，島上出現了有史以來持續最常的一系列火山噴發。這次噴發期的最後一次大爆發發生在2000年7月，導致原本的火山口被火山灰填滿，並在附近形成一個全新的火山口。

懷特島沉寂了一段時間後，2012年8月份又發生一次爆發，隨後，2013年初又觀測到噴氣和硫磺爆炸現象，導致原本的火口湖消失。懷特島上一次噴發發生在2016年4月，當時一次短暫的噴發，使火山口底部堆滿噴發物質。

▼1914年一次噴發，紐西蘭懷特島上礦工全數遭活埋，僅剩一隻貓倖存。（圖／翻攝自Tauranga Memories）



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