廣達、緯創11月營收增溫　和碩熄火

▲廣達董事長林百里。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

代工廠11月營收增溫，兩升一降。廣達（2382）11月營收1087.5億元，月增13.6%，緯創（3231）841.76億元，月增5%；和碩（4938）11月營收雖然月減3.38%，但仍站穩千億大關，達1421.22億元。

廣達11月合併營收1087.5億元，月增13.6%、年減1.9%。累計1-11月合併營收為9367.16億元，較去年同期增加1.2%。

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廣達11月筆電出貨330萬台，較10月320萬增加3%；且11月出貨的產品單價（ASP）也較高。中央處理器（CPU）情況仍持續，但都在預期內，全年度筆電出貨將如先前法說會預估，會下滑一成。

非筆電產品包括雲端設備（Sever,Equipment）和終端產品（device）同時因為旺季動能持續，挹注本月營收。

先前廣達10月鬆口要到泰國建廠，11月買土地，目前則是陸續進駐設備，對於啟用的進度是越快越好。

緯創11月營收841.76億元，月增5%、年增9.3%。累計1-11月合併營收為792.12億元，較去年同期減少1.33%

緯創11月筆電出貨量為170萬台，較10月的180萬台略減；預估12月會再比11月減少一點。進入10月後，筆電出貨量逐月微幅減少，但因緯創第3季受中美貿易提前拉貨影響，整體出貨量僅450萬台，第4季會比第3季有雙位數成長。

非筆電的出貨部分，伺服器20萬台，桌上電腦120萬台，皆較上月持平；顯示器81萬台，較上月83.2萬台略減。

受到中美貿易戰影響，緯創於日前（11/26）公告要取得越南土地蓋廠，預計於下周四（12/19）宣布成立越南子公司，加上菲律賓、馬來西亞等地的生產基地，在東南亞形成鐵三角。

和碩11月營收為1421.22億元，月減3.38%，年減18.43%，但仍站穩在千億元關卡。累計1-11月營收已破兆，達1.237兆元，較去年同期增加0.25%，全年挑戰營收創高可期。

▼緯創董事長林憲銘。（圖／資料照）