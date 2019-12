捷運車廂變美了！元素週期表彩繪板南線亮相

▲元素週期表彩繪今日於板南線車廂亮相。(圖/科技部提供)



記者周康玉/台北報導

你知道太空人所穿的太空頭盔外層是由黃金塗料來抵抗紅外線與紫外線嗎?今年為「國際元素週期表年」,為響應國際並紀念這特別的一年,科技部與教育局策劃IYPT彩繪列車,預訂今(11)日於台北捷運板南線車廂亮相。擁有同款彩繪的淡水信義線列車亦在安排製作中,近日便可與乘客相見歡,為期2個半月。

聯合國為了紀念俄國科學家門得列夫(D. I. Mendeleev)在1869年所提出之週期表問世150週年,訂定今(2019)年為「國際元素週期表年」(International Year of the Periodic Table of the Chemical Elements,簡稱 IYPT),為這百年間為科學研究開展一扇寬廣的大門。

活動主辦人台師大教授邱美虹表示,該團隊此次以捷運彩繪慶祝國際週期表年,是希望讓乘車民眾感受到化學無所不在——從衣食住行到太空,無處不化學。從而對化學有正面的觀點,並能珍惜元素,以達永續發展的目標。

IYPT彩繪列車將行駛至109年2月25日止,2個月半的時間將提供北捷乘客們一次與化學更靠近的機會,歡迎踴躍前往搭乘並與彩繪合影,做一次與化學不一樣的接觸。別忘囉,將你所拍攝的照片上傳臉書、IG,並標註 #IYPT in Taiwan,一起慶祝來自台灣的國際化學元素週期表年。