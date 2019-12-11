洋房38男「共享」1女！詐騙集團包吃包住　專騙大陸人

▲詐騙集團38男2女通通被逮。（圖／翻攝自《中國報》）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞霹靂州移民局9日破獲一個詐騙機房，集團由來自中國大陸的38男2女組成，藏身在怡保一棟獨立洋房內，專騙同胞，平時除了包吃包住，還有一名24歲女子負責解決性需求。

根據馬來西亞《中國報》報導，移民局人員9日傍晚突入一棟雙層獨立式洋樓，逮捕40名沒有居留證、濫用入境簽證的中國籍男女。其中，38名男子全天候進行線上詐騙，其餘2名女子則分別負責提供性服務、烹煮眾人三餐。

▲移民局主任卡馬魯丁說明破案成果。（圖／翻攝自《中國報》，下同）

霹靂移民局主任卡馬魯丁10日指出，詐騙集團成員年紀介於18至54歲，兩名女性分別為24歲女子、54歲婦人，由於屋內發現可供40人近2個月的伙食，還有多個用過、未開封的保險套，因此研判年輕女子是性工作者，年長女子則是廚娘。

卡馬魯丁表示，這次查扣80支手機、31台電腦、7個網路路由器、76張各銀行提款卡、20張中國信用卡、31張中國身分證及一本中國護照。警方連日來的監控顯示，屋內的人幾乎足不出戶，只有外送員偶爾會送外賣來。

根據初步調查，詐騙集團承租獨棟洋樓作為掩護，犯案至少2周，詐騙對象主要是中國人。上個月20日，賽城移民局在一所6層樓高的建築物突襲跨國詐騙集團，當場逮捕680名中國人，但另外有100多人逃脫，如今霹靂州再逮40人，可確信是上次的漏網之魚。

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