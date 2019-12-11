中信海洋城堡耶誕樹點燈！點燃生命之火開跑　中信銀捐200萬助弱勢孩童

▲第35屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動10日舉行點燈記者會。（圖／中信慈善基金會提供）

記者紀佳妘／台北報導

由中國信託商業銀行主辦、中國信託慈善基金會發起的第35屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動，10日舉行點燈儀式暨滑冰場開幕式，中國信託銀行拋磚引玉，率先捐贈200萬元，改善偏鄉弱勢孩童的生活，同時也宣告為期3個月的募款活動正式開始。

「點燃生命之火」是台灣企業中歷史最悠久的募款活動，過去34年來，累積募集近21億元善款，幫助全台逾50萬名弱勢兒童得到妥善照顧、營養餐食與多元學習機會。今年「點燃生命之火」以募集1.11億元為目標，籌募善款全數用於支持兒福聯盟的「偏鄉小學兒童關懷輔導計畫」，與中信慈善基金會推動的「台灣夢計畫」等，讓需要幫助的孩子每天都能受到妥善照顧，白天在校安心學習，課後在社區築夢基地有志工陪伴、照顧，孩子能在安全、充滿愛的環境下健康長大。

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▲中信金控總經理吳一揆（左）代表中國信託首捐200萬元，中信慈善基金會董事長辜仲諒（中）與兒福聯盟創辦人林志嘉（右）代表受贈。（圖／中信慈善基金會提供）

中信慈善基金會董事長辜仲諒致詞時表示，「謝謝台灣每位善心人士的信任，『點燃生命之火』募集的每一分錢都是『專款專用』，完全投入在偏鄉弱勢孩童身上，做好善款運用的把關工作是我們的使命，也是對社會大眾的承諾。這些孩子因為有八方的愛心，可以在穩定、安全的環境成長，並且開始有自信與笑容，這些都要感謝社會大眾的善款，也感謝愛心企業夥伴一路支持。」

這次「點燃生命之火」募款活動持續至2020年3月8日止，民眾可在中國信託全台152家分行臨櫃捐款，或透過傳真刷卡捐款、郵政劃撥捐款，以及在全台超過6,000台ATM使用「愛心捐款」鍵捐款，也可撥打24小時免付費愛心捐款專線，或上中信慈善基金會官網捐款。

此外，全台獨一無二的「中國信託金融園區戶外滑冰場」也在10日啟用，以水藍色系為主的滑冰場，特別呼應今年全新造型的耶誕樹，今年園區以「海洋」為主題，搭建15公尺高、融合華麗城堡造型的「繽紛海洋耶誕樹」，海洋是所有生命的起源，如同點燃生命之火為愛循環的起點，邀請大人小孩走進海底世界，共度一場自在又富童趣的海洋耶誕佳節。