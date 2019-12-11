正露丸氣味「苦怨纏人」！消費者悲憤求助　官方神回應被2萬人讚爆

▲正露丸是許多家庭都有的藥品。（圖／翻攝推特seirogan_cp）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有著百年歷史的「正露丸」，因可以解決消化不良、脹氣及腹瀉等狀況而聞名，但該藥因味道濃烈，氣味沾上物體後都難以消除，被稱為「臭藥丸仔」。正露丸廠商「大幸製藥」近日針對氣味消除的問題正面做出回應，瞬間被廣大網友讚爆。

「正露丸」是日本陸軍軍醫學校的教官戶塚機1903年發現木餾油製劑對傷寒桿菌有顯著的抑制效果，進而將其製成藥丸「木餾油丸」；事後，日本對俄羅斯帝國（當時譯名為「露西亞」）進攻，因此將配給給軍人的木餾油丸改名為「忠勇征露丸」，以此減少腹痛，後才改為「正露丸」。

正露丸雖然有效，但其因木餾油及多樣藥粉製成的關係，刺激性的味道很重，讓不少消費者使用時也伴隨著困擾，常常向官方求救，「該如何消除包包或是行李箱內有沾染到正露丸味道的辦法」，希望可以得到解答。

▲正露丸官方正面回應氣味解決辦法。（圖／翻攝推特seirogan_cp）



對此，正露丸製造商「大幸製藥」日前在推特上PO文，坦言就是「沒有消去正露丸味道」的方法，「它實在是太強烈了！」並建議民眾將沾染到味道的物品洗好後，放在通風處陰涼，「也沒有其他的辦法了」，還貼心提醒要跟沒有沾染到味道的衣服分開洗。

該文PO出後吸引2萬多名網友留言、分享，「我小時候把正露丸放進妹妹的鼻孔裡，她就哭慘了，對不起…」「我都用塑膠袋包起來」，但也有人認為這味道很香「好想每天被這種氣味包圍啊！」官方也在留言處幽默地回，由於公司內充斥著正露丸的味道，許多員工早就已經聞到無感了。

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