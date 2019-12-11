21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！2人黑暗過去曝光　她聽完判決跪著哭了

▲高岡由佳為了男友付出金錢及肉體。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京21歲女子高岡由佳在新宿區持刀狂捅牛郎男友「琉月」的腹部，因被逮捕時非常淡定、說著理由「我實在太喜歡他了，我沒有辦法，只能殺死他」而聞名，被稱為「最殺病嬌女友」。該案近日判決出爐，高岡與琉月之間的故事也隨之曝光，讓不少人看完全嘆了一口氣。

綜合外媒報導，高岡由佳就讀大學時退學，轉而到收入不錯的酒吧打工，因緣際會之下結識琉月；兩人在多次的交談、私訊聊天後愈來愈曖昧，最終高岡為了幫忙琉月的業績，不惜將存款全都砸在牛郎店上，每月消費高達100萬日幣（約28萬元新台幣）。

▲高岡由佳聽完判決走出法院，直接跪著痛哭。（圖／翻攝自yuyuyunochan instagram）



但存款總有花完的一天，高岡幫愛人在牛郎店的業績衝到頂尖，卻因收支無法打平，轉而私下接伴遊、與老男人出遊多天陪睡等工作，就為了賺取金錢幫愛人在事業上拔得頭籌；此外，她也在東京花了150萬日幣（約42萬元新台幣）租了房間打算共築愛巢，這一切都被男友琉月看在眼裡。

沒想到，琉月只將高岡當作提款機，每當業績不夠時就叫她到店內消費，平常也愛理不理，每周與高岡發生2至3次關係，並常以「我也愛你」等話術留住高岡，但高岡無法接受男友有了她的業績後還接待其他女客人，甚至與對方開房間，最後才突然醒悟，決定帶著最愛的人一起離開人世。

▲琉月傷好後立刻回去當牛郎，並邀請網友點他的檯。（圖／翻攝自推特）



▲事件後，琉月以「不死鳥」作為稱號復出。（圖／翻攝推特@runaruna_000000）



法官審理時，琉月接受高岡家人提出的500萬元日幣（約140萬元新台幣）的和解金，並坦承玩弄了高岡感情的他的確是「渣男」，希望可以讓高岡判緩刑，但法院最終判決，高岡由佳被依謀殺等罪判3年6月有期徒刑，這沉重的判決也讓高岡離開法院時跪在門口痛哭。

此外，琉月在事件後以「不死鳥」作為稱號復出，且牛郎店內的介紹還刻意調侃，把「容易被刺殺程度」、「生命力」等標準加入評比，引起不少網友砲轟。

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