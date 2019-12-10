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15家金控前11月大賺逾3366億　富邦金每股賺5.46元緊抱獲利王寶座

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▲▼11月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

▲11月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控11月獲利今（10）日全數出爐，全體金控11月稅後純益179.74億元，累計今年1至11月稅後純益達3,366.29億元，其中富邦金前11月每股稅後盈餘（EPS）達5.46元，持續坐穩金控每股獲利王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘5.46元，再度奪下穩居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（4.4元），排名第三的則是中信金（2.14元），名列第四的是兆豐金（2.02元），成為公股表現最亮眼金控，至於第五名則是元大金（1.71元）。

請繼續往下閱讀...

富邦金今年前11月稅後淨利585.1億元，每股盈餘達5.46元，率先突破5元大關，主要是子公司富邦人壽投資表現穩健，初年度保費收入（FYP）前11月達1,932億元，較去年同期成長11%；台北富邦銀行11月稅後淨利9.24億元，淨利息收益維持穩健。累計前11月稅後淨利195億元，較去年同期成長9%。

國泰金11月稅後盈餘28.9億元，累計前11月稅後純益達590.9億元，超越去年全年獲利518億元，其中旗下國泰人壽今年1至11月稅後淨利達337.5億元，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，成為獲利成長主要動能，其餘國泰世華銀行、國泰產險等子公司也表現穩健。

新光金11月單月稅後虧損1.7億元，累計前11月稅後盈餘191.16億元，每股稅後盈餘1.55元，主要是旗下新光人壽單月出現虧損8.24億元。新光金副總徐順鋆表示，主要是11月舉辦保險月活動，新契約保費141.5億元，導致業績大幅成長、新契約費用成本增加逾10億元，由於沒有實現大量資本利得，使得單月出現虧損。

徐順鋆也提及，前11月外幣保單銷售金額達716.85億元，較去年同期成長35.5%，占新契約保費68.5%，同時11月也增提外匯價格變動準備金5,000萬元，經常性收益也成長至4.16%，有助於減輕避險壓力。不過，整體來看，新光金前11月累計獲利191.16億元，仍大幅超越去年全年獲利97億，到目前為止，表現都比去年來得好。

兆豐金11月稅後純益21.41億元，成為公股金控獲利最高者，不過旗下的子銀行，因對上海國儲以及新加坡商MMI聯皆有曝險，所以11月針對上海國儲提存部分準備金；新加坡的部分則要看12月的協商結果，但是兆豐金11月獲利之所以下滑，主要非來自呆帳提存、而是來自於金融商品獲利就較10月分減少將近一半。整體來看，兆豐金前11月的獲利274.13億元，較去年同期增加3.11%左右，每股稅後純益（EPS）已經賺破2元，為2.02元。

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