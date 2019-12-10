一銀第一個海外分行　關島分行在地經營42年　喬遷精華區

▲第一銀行首家海外據點關島分行舉行喬遷慶祝茶會。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行關島分行今（10）日舉行喬遷慶祝茶會，這是一銀首家海外分行，自1977年設立在當地經營了42年，這次喬遷對一銀而言意義非凡。

一銀表示，早期跟著台商腳步提供金融服務，1977年1月即成立了一銀的第一家海外分行關島分行，是當地首家也是唯一的台資銀行，開啟並且豎立了一銀國際化布局的重要基石，並且在該地也深耕42個年頭，深具歷史意義與地位。

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一銀說，關島為西太平洋島嶼，為美國海外屬地，美軍基地占全島面積比重約四分之一，人口數約16.7萬人，為協助關島發展觀光，美國政府開放關島為免稅地區，使關島成為海島度假及購物知名景點之一。台也有直飛關島的班機，依關島觀光局預估，2019年整體入境旅客人數可望年增7.0%至163.1萬人次，創歷史新高水準。

為體貼客戶就近服務，第一銀行將關島分行行舍遷至塔穆寧商業區主要幹道上，新行舍大樓外觀氣派、標的顯著，不僅提升交通便利性，亦擴增了行舍面積，期能提供客戶更完善、優質的金融服務，秉持著「顧客至上，服務第一」的初衷，創造更加亮眼的成績。

截至目前為止，一銀共有37家海外據點，今年除已於美國及印尼增設2家據點外，年底柬埔寨金邊分行轄下2家支行將開業，2020年預計再有美國德州休士頓分行、德國法蘭克福分行及美國子行聖馬特奧分行等3家分支機構陸續開業，為第一銀行海外再添新動能。