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美國會達成國防授權法共識　制裁土耳其…強勢回應北韓核武

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▲▼ 航母,航空母艦,亞伯拉罕·林肯號航母,USS Abraham Lincoln。（圖／路透社）

▲美國海軍林肯號航母。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

美國國會9日宣布就7380億美元（約新台幣22.5兆）的2020年度國防授權法（NDAA 2020）達成共識。美國下年度國防項目主軸包括對抗俄羅斯與中國競爭的新措施、聯邦雇員育嬰假和川普總統希望組建的太空部隊；此外法案也要求制裁土耳其，以及對北韓祭出更強硬回應。

路透社報導，美國眾議院與參議院軍事委員會經過數月協商，終於通過國防授權法案折衷版本，預計將於聖誕節假期前通過。法案內容包括用於國防部與能源部國安項目的6584億美元，以及用於境外戰爭的715億美元「海外應急行動」，另外也撥出53億美元用於極端天氣或天災的重建救災開銷。

國防授權法案也包括軍人加薪3.1％，為美國10年來最高幅度調薪；另在民主黨強力要求下，國防授權法首度讓聯邦雇員享有12週有薪育嬰假。由於民主黨控制的眾議院與共和黨控制的參議院在政策上有巨大分歧，外界原本憂心這可能是58年來首次國防授權法案首次卡關。

法案中也禁止洛馬公司（LMT.N）將F-35匿蹤戰機轉移給土耳其軍隊。國會認為土耳其採購俄羅斯S-400防空飛彈系統，已經構成美國制裁法中規定的重大交易；華府指出，S-400防空系統與北約並不相容，且對F-35戰機構成威脅。

另外，法案要求對俄國北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）和土耳其溪管線（TurkStream）祭出制裁，也禁止與俄羅斯進行軍事合作。

法案同時也祭出一系列措施應對來自中國的潛在威脅，包括要求提供中國海外投資報告，以及中俄軍事關係報告，禁止以聯邦資金購買中國鐵路車輛或巴士。法案提到國會「明確支持」香港居民捍衛自身權利，也支持提升台灣的防禦能力等。

法案要求對北韓採取措施，包括對北韓煤炭、礦產、紡織品和部分石油產品或原因實施強制性進出口制裁，並對與北韓往來的銀行機構實施制裁。法案中禁止國防部將駐韓美軍減編至28,500人以下，除非國防部長能證明此舉符合美國國安利益。

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