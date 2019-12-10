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經營權之爭／鈞泰市場派推選新董座　欲領公司大小章遭拒門外　

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▲▼鈞泰市場派推舉新董座 公司派：不合法當選。（圖／業者提供）

▲鈞泰國際今日舉行臨時股東會進行董監改選，場外小股東抗議。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

曾爆發掏空案的安控廠悠克，如今改名為鈞泰國際（6131）的市場派今（10）日推舉新董座，新任董事長為陳建福。據了解，市場派推選完新任董座後，即派員至鈞泰國際台北辦公室要領取公司大小章，但遭公司派人在門口擋下，雙方膠著。

陳建福接掌董座後，即發表聲明，指出公司先前經過太多風風雨雨，期待公司營運在新的團隊帶領下，能夠順利再次步上正常軌道。

請繼續往下閱讀...

陳建福表示，今日臨股會在過半數股東參與下，順利完成包括董監事全面改選等之所有議案，他感謝本次參與股東會的所有股東。

陳建福表示，鈞泰先前經過風風雨雨，股價持續探底，讓所有股東非常失望，現在新上任的團隊是全新的陣容，所有人員都是一時之選，希望能帶領鈞泰公司走出新的氣象。

陳建福表示，先前外界有人透過各種管道散佈許多不實的謠言及資料，刻意的抹黑這次參選的董監人選，更虛構故事企圖影響這次股東會，這些不實謠言都是有心人士意圖影響鈞泰公司交易價格，而刻意散布的流言或不實資料。

陳建福表示，這些不實的說法及資料，實際上已經涉及證券交易法上操縱股價的犯行，我們新的團隊會盡全力保護鈞泰公司及所有股東的權益，會針對所有散佈不實資訊的行為，積極對檢調單位提出告發。

對此，鈞泰國際公司派已向經濟部商業司、證交所、投保中心等相關單位申請此會議無效，雙方呈現各說各話。

▼鈞泰國際公司派董事長王立宏。（圖／記者周康玉攝）

▲▼鈞泰，悠克 。（圖／記者周康玉攝）

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