很旺！節能家電退稅上路近半年　約70萬台申請　買除濕機近八折

▲買節能家電可退最高2000元貨物稅上路已經將近半年，約有70萬台申請退稅，退稅金額逾11億元，效果十分顯著。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著年底冬季來臨以各及重要節慶包含雙11、雙12和聖誕節，許多家庭都有計劃要換家電，根據財政資訊中心統計，民眾購買家電可以退貨物稅最高2000元，自6月15日上路至12月8日止，將近半年已經有69.3萬台申請退稅，核定退稅有67.6萬，已退金額達到11.62億元。

根據貨物稅條例規定，購買經濟部核定能源效率分級為第1跟或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機、新除濕機可以退最高2,000元的貨物稅，可退期間為今年的6月15日到2021年6月14日止。

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而正式上路已經快滿半年了，根據財政資訊中心統計民眾購買節能家電辦理退稅十分踴躍。根據統計，至今年12月8日止，已經有69.3萬台申請退稅，其中已經核定退稅的有67.6萬台，但是也確定有4800多台遭退件，總計退稅金額達到11.62億元。

冷氣機具多功能 不受季節影響還是民眾最愛

進一步分析，仍是冷暖氣機申請退稅最為大宗，申請退稅台數有45.7萬台、電冰箱有18.4萬台、除濕機則有5.1萬台左右。官員解釋，即使是冬天，但是冷暖氣機還是民眾申請退稅的主流，原因來自於現在冷暖氣機不僅兼具冷氣、暖氣，冬夏季都可以用之外，還具有除濕功能，所以民眾最愛的還是購置冷暖氣機。

而節能家電退貨物稅，民眾真的很有感。有位民眾透露，他趁周年慶去百貨公司買除濕機，原價大約1萬多元，周年慶打折之後約9000多元，加上退稅900元，省了快2000元，等於買一台除濕機近八折價，且該民眾是採用線上申請退稅，大約2個星期貨物稅就退下來了，使該民眾直呼「真的很方便」。

至於現在已經接近年底，適逢民眾換家電、換手機等旺季，且各大通路也祭出優惠和折扣，是否再創退稅高峰值得關注。官員表示，因為一直都有購物季或者通路也會有宣傳，其實申請節能家電退稅件數還蠻平穩，目前尚未看出有突然爆量的情況。