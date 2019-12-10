冒用銀行宣稱買基金有固定收益　投資人留意3話術小心一場空

▲民眾近來發現在臉書上有人以某銀行的名義，宣稱可分得固定利益，金管會呼籲，應慎選合法的投資管道，以確保自身權益。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

近來在社群網站平台發現有冒用銀行名義，宣稱保證投資人每年可分得固定收益，且本金於合約到期後全數發還等話術，讓民眾有所誤解。金管會今（10）日表示，遭冒用名義的銀行已向警察單位報案，同時也提醒投資人應注意慎選合法的投資管道，以確保投資權益。

金管會銀行局副局長黃光熙指出，民眾在Facebook上發現，有人冒用某家銀行的名義，刊登偽造的「擔保投資證」、「信託聲明書」及「共同基金固定收益信託證明」等文件，讓人誤以為有擔保投資，或是共同基金固定收益等情形，因此民眾打電話向這家銀行詢問，才發現有偽造的問題。

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根據信託業法第31條規定，信託業不得承諾擔保本金或最低收益率。黃光熙進一步說明，商品相關說明文件如有「擔保投資」及「保證收益」等字眼，請民眾務必提高警覺，向金融機構詢問及查證。

為避免投資人受騙上當，黃光熙表示，金融機構若遇到有遭冒用名義情事，應立即對外澄清說明，而該銀行也立即向警方報案處理，目前尚未接到有民眾受害，同時提醒民眾在投資前，應確認是否透過合法金融機構，以確保自身投資權益。