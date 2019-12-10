7年首見！　上市櫃公司海外、大陸投資收益連3季雙衰退

▲上市櫃公司在大陸與海外投資利益連續3季出現雙衰退的態勢，也是7年來首見。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（10）日公布今年第3季上市櫃公司海外及大陸投資情形，上市櫃公司第3季在海外投資收益3,406億元，較去年同期減少606億元，其中海外、大陸投資收益雙雙呈現「衰退」，不僅是連續3季衰退，也是7年來首見。

根據統計，在大陸投資方面，截至今年第3季，上市公司670家、上櫃公司531家，合計1,201家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1,601家的75.02%，較去年底增加1家；上市公司累計投資金額達2兆2,967億元、上櫃公司2,448億元，合計2兆5,424億元，較去年底增加431億元。

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金管會證期局副局長張振山表示，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展或建廠的資金需求，因此增加大陸投資金額；上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業（2,683億元）、電子零組件業（555億元）投資金額較大。

今年第3季投資損益，上市公司利益2,007億元，上櫃公司利益126億元，合計利益2,133億元，整體較去年同期減少23億元，其中上市公司本期投資利益較去年同期減少34億元，主要是其他電子業因通訊產品銷售動能不佳所致；上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為4,412億元、377億元，合計4,789億元，占累積原始投資金額2兆5,424億元的18.84%。

另在海外投資方面，到今年第3季為止，上市公司712家、上櫃公司563家，合計1,275家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1,601家的79.64%，較去年底增加4家；上市公司累計投資6兆981億元、上櫃公司5,844億元，合計6兆6,825億元，較去年底增加1,469億元。

張振山指出，因海外子公司營運資金需求、進行併購取得控制力或增加營運據點，因此增加海外投資金額，而上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

不過，上市公司利益3,127億元、上櫃公司利益279億元，合計前3季利益3,406億元，整體較2018年同期減少606億元，衰退幅度達15%。張振山說，企業海外投資收益減少主要有3個原因，首先是電子零組件因大中華區整體市場需求疲弱，價格下降，導致獲利減少，再者是紙業的紙漿價格下跌，獲利也跟著下滑，最後是鋼鐵業也受到價格因素影響，導致獲利下滑。