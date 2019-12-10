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美中貿易戰「南韓成最大受災戶」　高度依賴中國「出口下滑9.8%」

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▲▼川文會, 文在寅於白宮與川普會談，金正淑及梅蘭妮雅分坐兩旁。（圖／路透社）

▲南韓成為美中貿易戰，最大的受災戶。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

美中貿易戰10日出爐的一份報告指出，在全球主要經濟體當中，南韓成為最大受災戶，今年1~9月出口較去年同期下滑9.8%，是全球10大貿易國當中，下滑最多的國家，分析原因則是與出口高度依賴中國有關。

根據《韓聯社》報導，Woori金融研究所的報告顯示，美國與中國是南韓產品的2大進口國，去年向中國出口的產品佔南韓出口總額的4分之1以上。

報告補充，2018年南韓對中國出口為出口總額的28%、日本為19%、德國7.1%、法國4.2%，南韓今年1~9月的出口較去年同期下滑了9.8%，相較於其他國家英國下滑6.3%、德國下滑5.1%、日本下滑4.4%。

▲▼ 中韓破冰！　11月越南APEC「習文峰會」。（圖／達志影像／美聯社）

▲報告指出，南韓出口高度依賴中國，導致出口嚴重下滑。（圖／達志影像／美聯社）

儘管南韓承受美中貿易戰的巨大風險，該報告堅稱，如果北京和華盛頓之間在貿易談判上能夠達成初步共識，南韓的出口就有可能反彈。

報告指出，由於南韓受到美國和中國進口關稅上升的不利影響，第一階段貿易談判中的協議，預期會以朝向提振全球投資貿易氣氛為目標，對南韓的明年經濟成長將會產生積極影響。

Woori金融研究所的另一份報告指出，普遍預期美國與中國將會在明年1月底之前，達成初步共識。

最近對來自香港和新加坡18家金融機構的專家所進行的一項調查當中，53%.6的人預期，美中貿易戰的談判會在1月25日農曆年之前完成第一階段談判，但是第二階段的協議則會花更多的時間，不到32%的受訪者認為，明年11月的美國總統大選之前，可以達成第二階段的協議。

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