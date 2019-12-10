鈞泰市場派推舉新董座　公司派：不合法當選

▲鈞泰今日舉行臨時股東會，場外聚集小股東抗議。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

曾爆發掏空案的安控廠悠克，如今改名為鈞泰國際市場派今（10）日舉行臨時股東會，通過董監事改選議案，並推選出新任董事長為陳建福。然而公司派對此結果，公司派、鈞泰董事長王立宏表示，因召集會議的人資格有疑義，不論其會議結論為何，均不承認其合法性，將委請律師採取適當法律行動，捍衛公司及股東權益。

鈞泰國際上午9點舉行臨時股東會，唯一議案就是董監事改選，出席率約達53%。

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同時間股東會場外，聚集小股東抗議，有多位股東對這場股東會的正當性提出問題。投保中心代表也對本次股東會的必要性與合法性提出異議，強調要求記入議事錄。

第一，要求高賓國際解釋與股市禿鷹陳聰明的關聯。第二，同時質疑108年10月14日監察人列席董事會，為表示反對意見，提前兩天召集相同議案，不符合公司法第220條規定，當場認為這場會議是違法召集，以及董監名單與凱達建設陳長欣、陳聰明之連結，要求監察人說明。第三，質疑高賓國際一開始以法人監察人名義召集，顯然不合法，今日又變更說法為焦威文召集，明顯是違法召集股東會。

然而最終董監改選議案通過，董監事名單為宇福公司（法人代表陳建福）艾特奇科技公司、志亞通商公司（法人代表張璨）、宇福投資公司（法人代表許人文）、志亞通商公司（法人代表焦威文）；及兩位獨立董事謝邦彥及韓錫恆。

隨後公司派發布重大訊息表示，鈞泰國際即刻發文至經濟部商業司、證交所、投保中心（投資人保護中心）等相關單位，澄清此次股東會的發起人「高賓國際商務有限公司」並非本公司監察人，並無召集本公司股東會之權限。另外，鈞泰國際已委請律師循司法途徑匡正本公司法人股東高賓國際商務有限公司之恣意違法行逕。