不妙！海外聯貸滑鐵盧+金融市場欠佳　公股金11月獲利月減1成

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

公股金控的獲利出爐，整體而言今年公股金控獲利表現還是優於去年，但是因為年底海外聯貸案接二連三出現問題，以及11月的金融市場也表現不如10月，致公股金獲利明顯下滑；且部分有問題的海外聯貸進展，要等到12月才會明朗，是否衝擊公股金控的獲利，更值得觀察。

根據統計，4家公股金控11月獲利為59.77億元，相較於10月的65.83億元，下滑將近一成；累計前11月獲利，4公股銀行已經達到了768.8億元，相較於去年同期有7%成長。

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兆豐金上海國儲與MMI皆有曝險 已提存部分準備金

其中公股金控獲利最高者，仍是兆豐金控11月稅後純益有21.41億元，但是相較於10月有25.25億元，仍是下滑許多，累計前11月獲利為274.13億元，較去年同期增加3%多。

兆豐旗下的子銀行，因為對上海國儲以及新加坡商MMI聯皆有曝險，所以11月針對上海國儲提存部分準備金；新加坡的部分則要看12月的協商結果，但是兆豐金11月獲利之所以下滑，主要非來自呆帳提存、而是來自於金融商品獲利就較10月分減少將近一半；另外產險子公司11月份有出險、加上創投投資也受到台股表現相對較弱，而有所下滑。但是，整體來說今年兆豐金前11月的獲利274.13億元，較去年同期增加3.11%左右，每股稅後純益（EPS）已經賺破2元，為2.02元。

合庫金這個月表現卻比上個月好，11月的稅後純益15.14億元，較10月的獲利情形還要好，是4家公股金控中，唯一月成長的金控，合庫金表示，銀行的表現與10月差不多、子壽險公司則獲利些許增加。累計前11月合庫金的獲利達到162.26億元，較去年同期已經多賺了10多億元，EPS為1.22元。

中國大陸金融問題多 公股銀海外聯貸進行調整

第一金11月的稅後純益為13.53億元，較10月減少13.0%，但是累計前11月稅後純益182.86億元，EPS有1.47元。旗下重要子公司一銀11月稅後純益為13.03億元，主要是金融交易利得下滑，月減46.1%。至於近期爆發的海外聯貸案地雷，一銀並沒有上海國儲曝險、僅只有MMI有參貸，但是一銀表示，MMI營運仍然正常，現在也正在協商當中，所以不一定需要提存備抵呆帳。

但是華南金旗下的華南銀就與一銀不同，華銀只有上海國儲的曝險，金額大約是1170萬美元，但是並沒有參與MMI的聯貸，但是呆帳提存的明朗化，也集中在12月。根據華南金所公布的自結數字，11月稅後純益為9.69億元，前11月獲利有149.55億元，EPS1.23元，獲利情況仍比去年同期還要好。

銀行業者透露，由於香港的紛亂（香港是主要的籌資市場）以及中國大陸現在金融市場較有問題，所以不少的公股銀和大型銀行已經調整了聯貸方向，避開中國大陸企業或者對於具有中資的企業放款較為謹慎，轉向其他區域或是其他外資企業。

▼公股金控今年11月獲利表現。（製表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）