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電影「賽道狂人」億元跑車款　福特GT40首度彰化亮相

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▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

▲電影「賽道狂人」億元跑車款，福特GT40車款首度彰化亮相。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

由彰化縣政府及彰化縣議會促成，台灣極限賽車運動發展協會主辦的「2020彰化國際賽車節暨農業博覽會」打響第一炮！10日在彰化縣議會廣場展示總值超過2億元，跑車、骨董車及市價上億元全台限量只有20輛，美國電影「賽道狂人」福特GT40提前亮相，讓1月4日及1月5日即將在彰化高鐵登場的賽事熱鬧滾滾。

▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

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▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

縣長王惠美說，彰化是個汽車零組件非常興盛地方，很多產業都與汽車有關，包含有車燈、輪胎、螢幕顯示器等等，可以說在彰化生產的零組件差不多可以打造成一台車子。此外，彰化一直致力於打造一個運動健康縣，歡迎各項的運動都能夠來到彰化縣，透過運動行銷城市，她謝謝台灣極限賽車運動發展協會等相關單位，在2020年第一場賽車活動就在田中高鐵彰化站舉辦，這也是彰化縣第一次舉辦賽車活動，相信可以讓很多喜歡賽車或是過去沒有體驗過賽車的人有一個現場的刺激、觀看賽車的機會。

▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

議長謝典林表示，賽車活動是一個非常正向、並且受到青少年喜愛的活動，感謝主辦單位慧眼選擇在彰化舉辦2020首場的封街拉力賽，並結合彰南農業特色來做農特產品展售會，結合賽車與農業，透過活動讓大家看到彰化，吸引更多人潮來彰化。

▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化賽車展將於1月4日至5日登場。（圖／彰化縣政府提供）

出席活動的速邑國際有限公司董事長戴曉祥說，福特 GT40 系列車款，早已停產，在中古車行情很高，市價超過1億元，全球目前剩20台，今天提前亮相，也將活動當天現場亮相。

▲彰化議會廣場展示骨董車及限量車款。（圖／彰化縣政府提供）

▲賽車節暖身記者會大合照。（圖／彰化縣政府提供）

封街拉力賽(Street Rally Racing；SRR)是一種街頭競速計時賽，比賽距離全長5KM的柏油賽道。本次賽事國內開放200個報名名額，也邀請到國際頂尖車隊參賽，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及俱樂部包組，四組同台較勁，參加4回合的計時賽，並搭配親子遊樂區、美食攤商區、主題車聚、博覽會以及車材展覽，打造以親子、美食、農業、汽車為主題的活動。

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