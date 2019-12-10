中小企業放款今年目標2700億提前達陣　這3家銀行增加最多

▲金管會今年訂下國銀對中小企業放款目標為2,700億元，目前達成率113.77%。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（10）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年前10月累計放款餘額較去年底增加3,071.98億元，目標達成率高達113.77%，提前達成全年目標2,700億元，其中土銀、國泰世華銀和永豐銀3家增加最多，一共增加1,158.89億元。

根據金管會統計，截至今年10月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆7,452億元，較上月底增加618.1億元；今年前10月累計放款餘額較去年同期增加3,071.98億元。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，2019年預計新增2,700億元，累計今年前10月目標達成率達113.77%，提前達成全年目標。

統計指出，今年10月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為61.54%，較上月底的比率增加0.04個百分點，占民營企業放款餘額比率為64.36%，與上月底的比率持平。

此外，今年10月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，與上月底相同。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

值得一提的是，今年10月底相較於去年12月底，對中小企業放款增加最多的前3名，分別是土銀（580.14億元）、國泰世華銀行（322.52億元）和永豐銀（256.24億元）。