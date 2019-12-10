謝金河：當銀行老闆，不要當客戶！　金融股有豐厚殖利率、積小勝為大勝

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者張煌仁攝）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（10）日在臉書以「當銀行老闆，不要當銀行客戶！」為題發文，他說這個投資觀念是券商公會前理事長黃敏助說的，概念正是不久前，陶冬博士說：「把錢放在銀行，你會死無葬身之地！」的延伸。

謝金河指出，存款在銀行，定存利息很少能超過2%，但是投資銀行的股票，殖利率都比銀行利率高出許多。如果從殖利率來看，現在元大金有4.51%、兆豐金有5.64%、玉山金也有5.21%、華南金也有5.01%、第一金有4.78%、合作金庫有5.05%、中信金有4.58%、永豐金有4.98%，就連股價只有10.95元的國票金也有5.02%，上海銀行則有4%，前11個月EPS高達5.41元的富邦金殖利率也有4.4%。

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謝金河點出，金融股的殖利率都比銀行定存利息都高出一倍，大多數的投資人都認為錢存在銀行是沒有風險的，但買股票風險很大，大家寧可把錢放在銀行。他指出，其實這只是一念之間的問題，台灣的銀行這些年呆帳清理得很乾淨，銀行股一般投資人都不愛，乍看股價不會漲，其實積小勝為大勝，這兩年金融股有不小的漲幅，特別是官股銀行。

謝金河接著指出，兆豐從19.05漲到32.5元，今年配了1.7元的息；第一金配1元現金、0.1元股票，股價從14.15漲到23.4元；華南金從13.9漲到22.4元，今年股票各配0.545元；合庫金控今年配0.75元現金、0.3元股票，股價由12.7漲到21.25元；台企銀從7.51元漲到13.95元。

謝金河說，金融股是投資人不太喜歡的標的，但這兩年除了有豐厚的殖利率外，股價在不知不覺中的漲幅更出乎意料，這都印証了黃敏助的投資觀念。

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