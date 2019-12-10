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5G競標首日5大電信出手冷清　總標金僅267.74億元未達底標

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▲▼行動寬頻業務5G釋照競價第一天10回合結果（圖／翻攝NCC網站）
▲行動寬頻業務5G釋照競價第一天10回合競標出俱情況，業者出價保守（圖／翻攝NCC網站，點我看大圖

記者陳世昌／台北報導

5G首波釋照10日完成第一天10回合出價競標，首日5大電信公司出價明顯保守，其中1800MHz甚至無人出價，暫時得標的總標金僅267.74億元，尚不及底標300億元。最熱門的3.5GHz在10次出價中，僅有3次標滿。NCC認為第一日屬於試探性質，競標狀況可望漸入佳境，明日將持續進行競價作業。

10日的競價程序自上午9時至下午4時進行，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信(依筆畫順序)等5家現有行動業者參與。

▲▼5G競標12月10日登場，NCC設置競標網路直播。（圖／記者陳世昌攝）
▲5G競標12月10日登場，NCC設置競標網路直播。（圖／記者陳世昌攝）

競價的三頻段首日競標情況如下：

1800MHz
屬於目前4G通信使用，首日競標無人出價，標金掛金。

3500MHz
熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，總標金底價243億元。首日競標僅在第一、六、十，3個回合中出現出價滿額，此時底價會上升3%。其餘7回合中均無滿額投標，甚至出現僅出標40MHz、80MHz的冷清場面，令外界訝異。

28000MHz
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，共25億。由於此頻段通訊用戶端設備尚未商業產出，沒有可用手機產品，5大電信商反應在投標上也是興趣缺缺，僅有第一回合試探性出標2個單位。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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