白俄與俄羅斯「加深一體化」　普丁對北約東擴「回擊」搶下主動權

實習記者曾筠淇／綜合報導

白羅斯（舊稱白俄羅斯）有約1000名抗議者聚集於首都明斯克（Minsk），為的是反對與俄羅斯「更緊密聯繫」。這次集會的時間正逢俄羅斯總統普丁（Vladímir Vladímirovic Pútin）與白俄羅斯總統盧卡申科（Aliaksándar Ryhóravič Lukašénka）會面，雙方會談內容包含兩國關係、加深一體化的前景，引起部分民眾反彈。

白俄羅斯11月舉行國會大選，已執政25年的魯卡申柯的候選人贏得110個眾議院席次，反對派則是全軍覆沒，因此「俄白一體化」被加速進行。白俄靠攏俄羅斯除了有經濟上的考量外，美國和北約部隊「東擴」，在波蘭和波羅的海三小國部署更多部隊，也加深白俄的危機感。

對於與俄羅斯進行一體化，白俄羅斯仍有部分民眾持反對意見，聚集在首都明斯克的政府前揮舞牌子，上面還寫道，「這不是一體化，這是一種佔領」、「總統正在出售我們的國家」。同時也有許多示威者都揮舞著歐盟或反對派的旗幟，不過警方在趕往現場後，並沒有逮捕任何人。

事實上，盧卡申科當時正與普丁面會，並討論兩國關係的關鍵問題，其中還包含了「加深一體化的前景」。白俄羅斯與莫斯科聯盟後，與明斯克有密切的貿易及軍事合作，不過也有傳言指出，盧卡申科打算與俄羅斯進行統一。

▲俄羅斯總統普丁與白俄羅斯總統盧卡申科會面。（圖／路透）

對此，反對派的領袖涅克里耶夫（Vladimir Neklyayev）則鄭重表示，「禁止在未經人民允許的情況下來接觸該國」，他極力反對統一一事。盧卡申科在先前多次拒絕、否認與俄羅斯統一的建議，而在上（11）月，他則抱怨莫斯科一直「偷偷摸摸的以新條件」對待他目前試圖達成的協議。

俄羅斯與白俄羅斯雙方於1999年12月8日簽署成立俄白聯盟國家條約，規定兩國在保持各自國家主權、獨立和國家體制的同時，建立邦聯性質的國家。明斯克科學院在先前曾公布一項調查數據指出，只有不到一半的白俄羅斯人希望自己的國家完全脫離莫斯科，另有7.7%的人希望與俄羅斯完全統一。